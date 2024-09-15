 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Военная операция на Украине ,  
0 

ВСУ совершили шесть попыток прорваться через границу в Курской области

Минобороны: ВСУ совершили шесть попыток прорыва через границу в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
В ведомстве оценили общие потери противника за минувшие сутки на Курском направлении более чем в 300 человек. Семь украинских военнослужащих сдались в плен
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Российские военнослужащие отразили шесть попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через государственную границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье в Курской области, заявили в Минобороны.

По данным ведомства, ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 60 военнослужащих, три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машин.

В российском Минобороны также сообщили об ударах по украинским подразделениям:

  • в Курской области были нанесены удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Николо-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Русское Поречное и Южный.
  • в Сумской области были нанесены удары по районам сосредоточения и резервам семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Речки, Павловка, Сосновка, Сумы, Хотень, Юнаковка, Ястребиное и Ямполь.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

В ведомстве оценили общие потери противника за минувшие сутки на Курском направлении более чем в 300 человек. Семь украинских военнослужащих сдались в плен. Также, по данным Минобороны, ВСУ потеряли 22 единицы бронетехники, артиллерийское орудие и восемь автомобилей.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Владимир Путин называл произошедшее «масштабной провокацией» и обещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Курская область Минобороны ВСУ Военная операция на Украине

Материалы по теме
Над Курской и Белгородской областями сбили 19 беспилотников
Политика
Алаудинов заявил о дезорганизации в подразделениях ВСУ в Курской области
Политика
ВСУ совершили три попытки прорваться через границу в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Киев опроверг сведения Bild о планах заморозки конфликтаПолитика, 14:57
Смирнов рассказал, как курские школьники будут учиться в ПВРПолитика, 14:52
Криштиану Роналду не поехал на матч в Багдад из-за вирусной инфекцииСпорт, 14:45
Пожар в ЛНР перекинулся на цеха алюминиевого заводаОбщество, 14:28
Путин проведет совещание по развитию БПЛАПолитика, 14:22
Кремль пообещал не принимать решения по контрсанкциям в ущерб РоссииПолитика, 14:11
В «Сбере» сообщили о росте доли звонков мошенников через мессенджерыПолитика, 14:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ВСУ совершили шесть попыток прорваться через границу в Курской областиПолитика, 13:45
В Пулково задержали актера Евгения ТкачукаОбщество, 13:45
В Чехии из-за наводнения перекрыли часть железных дорогОбщество, 13:33
Захарова предупредила об ответе на санкции США против российских СМИПолитика, 13:21
Минобороны заявило о сбитом МиГ-29 и двух Су-27 УкраиныПолитика, 13:20
УЕФА пригрозил сборной Англии отстранением от домашнего ЕвроСпорт, 13:19
Захарова предложила оценивать не слова Зеленского, а «главных игроков»Политика, 12:58