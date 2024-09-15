Минобороны: ВСУ совершили шесть попыток прорыва через границу в Курской области

ВСУ совершили шесть попыток прорваться через границу в Курской области

В ведомстве оценили общие потери противника за минувшие сутки на Курском направлении более чем в 300 человек. Семь украинских военнослужащих сдались в плен

Фото: Google Maps

Российские военнослужащие отразили шесть попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через государственную границу в направлении населенных пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье в Курской области, заявили в Минобороны.

По данным ведомства, ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 60 военнослужащих, три танка, бронетранспортер и пять боевых бронированных машин.

В российском Минобороны также сообщили об ударах по украинским подразделениям:

в Курской области были нанесены удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Николо-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Русское Поречное и Южный.

в Сумской области были нанесены удары по районам сосредоточения и резервам семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Речки, Павловка, Сосновка, Сумы, Хотень, Юнаковка, Ястребиное и Ямполь.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное Политика

В ведомстве оценили общие потери противника за минувшие сутки на Курском направлении более чем в 300 человек. Семь украинских военнослужащих сдались в плен. Также, по данным Минобороны, ВСУ потеряли 22 единицы бронетехники, артиллерийское орудие и восемь автомобилей.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Владимир Путин называл произошедшее «масштабной провокацией» и обещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».