 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин назвал «священным долгом» военных выдавить ВСУ из Курской области

Путин: выбросить ВСУ из Курской области — священный долг российских военных
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ пытались отвлечь российскую армию с ключевых направлений, но у них ничего не вышло, и теперь они «несут очень большие потери и в живой силе, и в технике», заявил Путин
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Выбросить противника из Курской области — это священный долг Вооруженных сил России, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По его словам, цель ВСУ была в том, чтобы заставить «нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска» и остановить наступление российских военных на ключевых направлениях, в основном в Донбассе. Но у противника ничего не получилось, подчеркнул глава государства.

«Перебросив в эти приграничные районы свои достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения противник ослабил себя, а наши войска ускорили наступательные операции», — сказал Путин. Как отметил президент, таких «территориальных приобретений» у российских военных давно не было.

В свою очередь ВСУ «несут очень большие потери и в живой силе, и в технике». Такие потери могут привести к тому, что украинская армия утратит боеспособность, чего Россия и добивается, заявил Путин.

Медведев пригрозил созданием санитарной зоны «на всю глубину Украины»
Политика
Дмитрий Медведев

ВСУ зашли в приграничные районы Курской области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует удерживать захваченные территории в течение неопределенного времени. Это, по словам главы государства, неотъемлемая часть «плана победы», которую он собирается представить партнерам, в частности США. В Кремле, комментируя заявление Зеленского, отметили, что украинские власти «проявляют свою сущность» и что Россия будет «идти своей дорогой» и добьется поставленных задач.

В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре

Брайан Мэй перенес инсульт

Владимир Путин поддержал упрощение визового режима на Дальнем Востоке

Владимир Путин назвал перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке

Что происходит с конкуренцией в жилищном строительстве

Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем

В Подмосковье запретили строить микроквартиры

Минпромторг заявил о планах направить ₽23 млрд на льготные автокредиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова
Владимир Путин Военная операция на Украине Вооруженные силы России российские военные Курская область Донбасс ВСУ
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Politico сообщила о не выполненном ЕС «жизненно важном» обещании Украине
Политика
Путин назвал, что может стать основой для переговоров с Украиной
Политика
Кремль счел, что Украине разрешат бить в глубь России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 98,07 (+0,26) Инвестиции, 04 сен, 17:35 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 88,93 (+0,32) Инвестиции, 04 сен, 17:35
Стать лучшим во всем: 13 идей, которыми вдохновлялись миллионыPro, 11:08
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 11:01
Путин ответил на слова премьера Малайзии о переговорах с УкраинойПолитика, 11:01
Костин заявил, что «Динамо» будет бороться за чемпионство в РПЛСпорт, 10:56
Путин: «Складывается впечатление, что Украиной управляют «инопланетяне»Политика, 10:54
Путин рассказал о встрече с Дуровым один раз в жизниТехнологии и медиа, 10:53
ВТБ приобрел Первую грузовую компаниюБизнес, 10:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин поручил давать многодетным ₽1 млн на погашение ипотеки во всем ДФОНедвижимость, 10:48
Путин заявил об очень больших потерях ВСУ в приграничьеПолитика, 10:46
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 10:46
На всех этапах: какую роль играет искусственный интеллект в страхованииТренды, 10:45
Деньги в «цифре»: как в Индии развивают цифровую рупиюОтрасли, 10:44
Путин назвал, что может стать основой для переговоров с УкраинойПолитика, 10:39
Путин предложил задуматься, что ответ России на атаки сделает с ЕвропойПолитика, 10:39