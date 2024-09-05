Путин назвал «священным долгом» военных выдавить ВСУ из Курской области
Выбросить противника из Курской области — это священный долг Вооруженных сил России, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
По его словам, цель ВСУ была в том, чтобы заставить «нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска» и остановить наступление российских военных на ключевых направлениях, в основном в Донбассе. Но у противника ничего не получилось, подчеркнул глава государства.
«Перебросив в эти приграничные районы свои достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения противник ослабил себя, а наши войска ускорили наступательные операции», — сказал Путин. Как отметил президент, таких «территориальных приобретений» у российских военных давно не было.
В свою очередь ВСУ «несут очень большие потери и в живой силе, и в технике». Такие потери могут привести к тому, что украинская армия утратит боеспособность, чего Россия и добивается, заявил Путин.
ВСУ зашли в приграничные районы Курской области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует удерживать захваченные территории в течение неопределенного времени. Это, по словам главы государства, неотъемлемая часть «плана победы», которую он собирается представить партнерам, в частности США. В Кремле, комментируя заявление Зеленского, отметили, что украинские власти «проявляют свою сущность» и что Россия будет «идти своей дорогой» и добьется поставленных задач.
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