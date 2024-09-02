Зеленский признал, что курская операция не помогла ВСУ в Донбассе

На покровском и торецком направлениях ВСУ по-прежнему испытывают сложности, операция в Курской области пока не помогла, признал Зеленский. Российские власти на фоне атаки в приграничье сообщали о наращивании темпов наступления

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Киев считает, что операция в Курской области еще может повлиять на ситуацию в Донбассе, однако пока положение ВСУ там не облегчилось. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Укринформ».

«Что касается сложностей на покровском и торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. Может быть уменьшение обострения из-за уменьшения числа российских военных. Но пока там сложно», — сказал Зеленский.

Он признал, что «главной целью» Киева всегда был Донбасс, где сосредоточены основные силы армий России и Украины.

Бои в Курской области ведутся с 6 августа, когда в регион вторглись украинские войска. В ВСУ ранее уже говорили, что атака на Курскую область не облегчила бои в Донбассе. Президент России Владимир Путин на фоне боев в Курской области отметил, что темпы наступления российских сил в Донбассе выросли в полтора раза. В сводке за 12 августа Минобороны России сообщило о наращивании темпов наступления в ДНР.

Главком ВСУ Александр Сырский говорил, что операция в Курской области должна была отвлечь российские силы от покровского направления, однако этого не произошло. 19 августа в Покровске была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми.