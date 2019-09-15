В Эр-Рияде назвали сроки восстановления уровня добычи нефти на треть

Как ожидают в Саудовской Аравии, это произойдет к вечеру 16 сентября. На восстановление полных мощностей поставок нефти после атаки дронов могут уйти недели, отмечали ранее источники Reuters

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Власти Саудовской Аравии ожидают, что восстановить треть объемов добычи нефти, которая была нарушена из-за атак на объекты государственной компании Saudi Aramco, удастся к вечеру понедельника, 16 сентября. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников.

«Мы должны иметь возможность вернуться на уровень добычи 2 млн барр. в день уже завтра», — заявил один из источников газеты.

Такая оценка значительно ниже первоначальных прогнозов, согласно которым, Эр-Рияду удастся возобновить полную добычу нефти в начале недели, отмечает издание. «Это определенно хуже, чем мы ожидали в первые часы после атаки, но мы стараемся, чтобы рынок не испытывал никаких дефицитов, пока мы полностью не вернемся к прежним мощностям», — заявил WSJ один из чиновников.

Как отмечали источники агентства Reuters, перед тем, как Саудовская Аравия вернется к полной мощности поставок нефти, могут пройти недели. При этом в Saudi Aramco ранее обещали, что производство на предприятиях будет восстановлено в течение ближайших двух дней.