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В Эр-Рияде назвали сроки восстановления уровня добычи нефти на треть
Как ожидают в Саудовской Аравии, это произойдет к вечеру 16 сентября. На восстановление полных мощностей поставок нефти после атаки дронов могут уйти недели, отмечали ранее источники Reuters
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Власти Саудовской Аравии ожидают, что восстановить треть объемов добычи нефти, которая была нарушена из-за атак на объекты государственной компании Saudi Aramco, удастся к вечеру понедельника, 16 сентября. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников.

«Мы должны иметь возможность вернуться на уровень добычи 2 млн барр. в день уже завтра», — заявил один из источников газеты.

Такая оценка значительно ниже первоначальных прогнозов, согласно которым, Эр-Рияду удастся возобновить полную добычу нефти в начале недели, отмечает издание. «Это определенно хуже, чем мы ожидали в первые часы после атаки, но мы стараемся, чтобы рынок не испытывал никаких дефицитов, пока мы полностью не вернемся к прежним мощностям», — заявил WSJ один из чиновников.

Как отмечали источники агентства Reuters, перед тем, как Саудовская Аравия вернется к полной мощности поставок нефти, могут пройти недели. При этом в Saudi Aramco ранее обещали, что производство на предприятиях будет восстановлено в течение ближайших двух дней.

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По мнению опрошенных агентством аналитиков, при открытии торгов 16 сентября цены на нефть могут подскочить на $5–10 за баррель. Они допустили, что в долгосрочной перспективе цены могут подняться и до $100 за баррель, если Саудовская Аравия не сможет быстро возобновить поставки нефти.

Нефтяные объекты Saudi Aramco подверглись атаке со стороны десяти беспилотников вночь на 14 сентября. Под удар попали комплекс по подготовке нефти в Абкайке и месторождение в Хурайсе. После произошедшего компания приостановила добычу 5,7 млн барр. в сутки (около 5% от суточной добычи нефти в мире).

Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». При этом госсекретарь США Майк Помпео отмечал, что доказательств, которые бы говорили о том, что атаку осуществили с территории Йемена, нет, и обвинил в произошедшем Иран. В Тегеране заявления Помпео назвали ложью.

Фотогалерея 
Атака дронов на объекты компании Saudi Aramco. Фоторепортаж

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Саудовская Аравия, Saudi Aramco, нефть
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