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Общество ,  
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Последствия атаки дронов на Saudi Aramco засняли из космоса. Фоторепортаж
В ночь на 14 сентября два месторождения нефти компании Saudi Aramco были атакованы дронами повстанцев-хуситов, в результате чего на объектах произошел пожар. Какие именно повреждения это принесло НПЗ, неизвестно, однако Саудовская Аравия сократила добычу, что привело к росту биржевых цен на сырье и валюты. Последствия атаки — в фоторепортаже РБК
Объекты Saudi Aramco в Хурайсе
(Фото: U.S. government / Digital Globe via AP)

Атака на объекты компании Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе (на фото) произошла в ночь на 14 сентября

Объекты Saudi Aramco в Хурайсе
(Фото: U.S. government / Digital Globe via AP)

Запасы атакованного месторождения в Хурайсе, по данным Saudi Aramco, составляют более 20 млрд баррелей нефти

Объекты Saudi Aramco в Абкайке
(Фото: U.S. government / Digital Globe via AP)

Еще один объект — установку подготовки нефти (очищает нефть от примесей) в Абкайке — компания называет «крупнейшим в мире заводом по стабилизации нефти»

Объекты Saudi Aramco в Абкайке
(Фото: U.S. government / Digital Globe via AP)

Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах». Саудовская Аравия входит в коалицию, осуществляющую военную операцию в Йемене, против чего и борется «Ансар Аллах»

Объекты Saudi Aramco в Абкайке
(Фото: U.S. government / Digital Globe via AP)

После атак Саудовская Аравия решила сократить добычу нефти

Объекты Saudi Aramco в Хурайсе
(Фото: U.S. government / Digital Globe via AP)

Когда работа комплексов будет полностью восстановлена, пока не сообщалось

Теги: мультимедиа, Saudi Aramco
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