Общество , 16 сен, 12:03
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Последствия атаки дронов на Saudi Aramco засняли из космоса. Фоторепортаж
В ночь на 14 сентября два месторождения нефти компании Saudi Aramco были атакованы дронами повстанцев-хуситов, в результате чего на объектах произошел пожар. Какие именно повреждения это принесло НПЗ, неизвестно, однако Саудовская Аравия сократила добычу, что привело к росту биржевых цен на сырье и валюты. Последствия атаки — в фоторепортаже РБК
Атака на объекты компании Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе (на фото) произошла в ночь на 14 сентября
Запасы атакованного месторождения в Хурайсе, по данным Saudi Aramco, составляют более 20 млрд баррелей нефти
Еще один объект — установку подготовки нефти (очищает нефть от примесей) в Абкайке — компания называет «крупнейшим в мире заводом по стабилизации нефти»
Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах». Саудовская Аравия входит в коалицию, осуществляющую военную операцию в Йемене, против чего и борется «Ансар Аллах»
После атак Саудовская Аравия решила сократить добычу нефти
Когда работа комплексов будет полностью восстановлена, пока не сообщалось