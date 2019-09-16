Рубль подорожал вслед за нефтью после атаки дронов на Saudi Aramco

Эр-Рияд решил сократить добычу нефти после того, как объекты компании Saudi Aramco атаковали беспилотники. Вскоре биржевые цены на сырье выросли, а вслед за ними укрепился и курс рубля

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Рубль подорожал к доллару и евро на Московской бирже, следует из данных торгов. Сразу после открытия торгов в понедельник курс доллара впервые за полтора месяца упал ниже 64 руб., в предыдущий раз ниже этой отметки курс доллара опускался 1 августа.

В первые несколько минут торгов курс доллара на Московской бирже снижался до 63,66 руб., что на 67,67 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Одновременно с этим курс евро упал более чем на 81 коп. — на минимуме он достиг отметки 70,4709 руб.

В ночь на 14 сентября на объектах Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе произошел пожар. Йеменские повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» объявили, что атаковали саудовские НПЗ при помощи десяти дронов. После атак Saudi Aramco сократила добычу.

После открытия торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 16 сентября, цены на нефть показали резкий рост. Так, фьючерсы марки Brent выросли почти на 19% — до $71,62 за баррель, а фьючерсы WTI — на 15,8%, до $63,47. Потом цены скорректировались, но по сравнению с закрытием пятничных торгов увеличение составляет около 7–10%.