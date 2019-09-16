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Финансы ,  
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Рубль подорожал вслед за нефтью после атаки дронов на Saudi Aramco
Эр-Рияд решил сократить добычу нефти после того, как объекты компании Saudi Aramco атаковали беспилотники. Вскоре биржевые цены на сырье выросли, а вслед за ними укрепился и курс рубля
Доллар/Рубль USD/RUB ₽63,858 -0,75% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽70,660 -0,87% Купить
BRENT BRENT $65,6 +8,97%
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Рубль подорожал к доллару и евро на Московской бирже, следует из данных торгов. Сразу после открытия торгов в понедельник курс доллара впервые за полтора месяца упал ниже 64 руб., в предыдущий раз ниже этой отметки курс доллара опускался 1 августа.

В первые несколько минут торгов курс доллара на Московской бирже снижался до 63,66 руб., что на 67,67 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Одновременно с этим курс евро упал более чем на 81 коп. — на минимуме он достиг отметки 70,4709 руб.

В ночь на 14 сентября на объектах Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе произошел пожар. Йеменские повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» объявили, что атаковали саудовские НПЗ при помощи десяти дронов. После атак Saudi Aramco сократила добычу.

Фотогалерея 
Атака дронов на объекты компании Saudi Aramco. Фоторепортаж

После открытия торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 16 сентября, цены на нефть показали резкий рост. Так, фьючерсы марки Brent выросли почти на 19% — до $71,62 за баррель, а фьючерсы WTI — на 15,8%, до $63,47. Потом цены скорректировались, но по сравнению с закрытием пятничных торгов увеличение составляет около 7–10%.

Аналитики и трейдеры, опрошенные Reuters, предполагали, что в понедельник цены на нефть вырастут на $5–10 за баррель, а в долгосрочной перспективе могут достичь отметки в $100 — в случае если Саудовская Аравия не сможет быстро возобновить поставки.

Бизнес
Атака дронов парализовала добычу в одной из крупнейших нефтяных держав

Президент США Дональд Трамп разрешил использовать стратегические запасы нефти для стабилизации рынка, если возникнет такая необходимость. Он не уточнил, какой объем планируется выделить, пообещав, что его уровня хватит для нормального снабжения рынков.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаке на объекты Saudi Aramco, заявив, что «нет никаких свидетельств» того, что нападение велось из Йемена. Вашингтон примет меры для снабжения мирового рынка нефти, сообщил руководитель Госдепа.

Авторы: Константин Нагаев, Евгений Калюков
Теги: курс рубля, нефть
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