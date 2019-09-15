Reuters узнал о сроках восстановления поставок нефти после атак дронов

Reuters узнал о сроках восстановления поставок нефти после атак дронов

Восстановление полных мощностей поставок нефти займет не дни, а недели, говорят источники Reuters. В Saudi Aramco заверяют, что производство восстановят полностью через два дня

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Возвращение Саудовской Аравии к полной мощности поставок нефти после атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco может занять «недели, а не дни». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее официальные лица компании обещали восстановить производство на предприятиях Saudi Aramco в течение ближайших двух дней.

«В настоящее время ведутся работы по восстановлению производства, а обновление будет предоставлено примерно через 48 часов», — сказал президент и исполнительный директор саудовской нефтяной компании Амин Насер (цитата по Bloomberg).

В ночь на субботу, 14 сентября, крупные предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Это спровоцировало сильные пожары на двух крупных месторождениях. В частности, пострадала установка, очищающая нефть от примесей, которую компания называет «крупнейшей в мире по стабилизации нефти».