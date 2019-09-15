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Атака дронов парализовала добычу в одной из крупнейших нефтяных держав Пожар на двух объектах Saudi Aramco может поднять цены на нефть до $100 за баррель
Хуситская группировка разбомбила нефтяные объекты Саудовской Аравии, в том числе гигантский комплекс по подготовке нефти в Абкайке. Это может привести к скачку цен на нефть до $100 за баррель
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Фото: Hamad Mohammed / Reuters

Как атаковали Saudi Aramco

14 сентября десять беспилотников атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии, принадлежащие государственной компании Saudi Aramco. Под удар попали гигантский комплекс по подготовке нефти в Абкайке (мощность — 7 млн барр. в сутки) и месторождение в Хурайсе, запасы которого, по оценкам Aramco, составляют 20,1 млрд барр. нефти.

В 2018 году через установки подготовки нефти в Абкайке проходила половина добытой нефти в Саудовской Аравии, в том числе с Гавара — крупнейшего в мире среди месторождений с традиционными запасами нефти. Запасы Гавара на конец 2018 года — 48,5 млрд барр. жидких углеводородов, добыча — 3,8 млн барр. в сутки. Это больше трети добычи Саудовской Аравии, которая является одним из мировых лидеров по производству сырья.

Bloomberg называет нынешнее нападение на объекты Saudi Aramco крупнейшей атакой на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии за последние десять лет.

Фотогалерея 
Атака дронов на объекты компании Saudi Aramco. Фоторепортаж

Saudi Aramco приостановила добычу 5,7 млн баррелей в сутки (больше половины добычи в стране), сообщил в воскресенье, 15 сентября, президент и гендиректор компании Амин Хассан ан-Насер, передает Saudi Press Agency. Но часть этого объема была остановлена в профилактических целях и может быть быстро восстановлена, пишет газета Financial Times со ссылкой на источник в Министерстве энергетики Саудовской Аравии. В августе, по данным Управления по энергетической информации США (EIA), в королевстве добывали 9,85 млн баррелей нефти в сутки.

По словам Хассана ан-Насера, Saudi Aramco уже потушила пожары, возникшие из-за атаки дронов, и восстанавливает объекты. Дальнейшую информацию он обещал предоставить через 48 часов, то есть 17 сентября.

Человеческими жертвами атака не сопровождалась. Ответственность за нее взяли на себя повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах». В своем заявлении они пообещали расширить зону атак в Саудовской Аравии, которая входит в коалицию, сражающуюся против них в Йемене.

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Что будет с поставками нефти

В 2018 году, по данным британской BP, Саудовская Аравия, добывавшая 10 млн баррелей нефти в сутки, экспортировала из них 7,4 млн баррелей, обеспечивая 6% мирового экспорта нефти. Королевство компенсирует остановку добычи на пострадавших объектах за счет своих запасов нефти, заявил принц Абдулазиз бин Салман. Члены Международного энергетического агентства должны иметь в чрезвычайных резервах объем импортных поставок нефти на 90 дней, и они будут выведены на рынок в случае продолжительного простоя в Абкайке, напоминает Bloomberg.

США заявили, что готовы компенсировать любые сбои на нефтяных рынках за счет своих запасов. Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии не способствует стабилизации рынка энергоносителей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Эр-Рияд пока не обращался к Москве за помощью, однако Владимир Путин в курсе произошедшего. Атака является тревожным событием, добавил Песков.

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Впрочем, Международное энергетическое агентство пока не видит необходимости в экстренных мерах. «МЭА внимательно следит за ситуацией в Саудовской Аравии. Мы находимся в контакте с властями Саудовской Аравии, а также с основными производителями и потребителями», — говорится в сообщении агентства. МЭА заявило, что пока запасов нефти для снабжения потребителей достаточно.

Как изменятся цены на нефть

В понедельник, 16 сентября, после открытия торгов на биржах, цены на нефть ждет скачок, уверены опрошенные Reuters и РБК аналитики. «Цены на нефть подскочат по меньшей мере на $15-20 за баррель в случае, если перебои в поставках продлятся неделю и уйдут далеко в область трехзначных чисел (более $100 за баррель. — РБК) в случае реализации 30-дневного сценария [остановки добычи в Саудовской Аравии]», — сказал Reuters Боб Макнелли из Rapidan Energy. Если проблему не удастся решить в краткосрочной перспективе, рынок может вернуться к $100 за баррель, соглашается эксперт Onyx Commodities Грег Ньюман.

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Многое будет зависеть от того, какая информация будет доступна к началу торгов в понедельник в Азии, но быстрый рост цен до $65-70 а Brent или чуть выше — вполне вероятный сценарий, сказал РБК старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. В пятницу, 13 сентября, нефть марки Вrent торговалась по $60,2 за баррель. Вне зависимости от того, как быстро будет восстановлена добыча, в цене может появиться «геополитическая премия» в несколько долларов, которая исчезнет нескоро, предупреждает Маринченко.

Величину этой «геополитической премии» невозможно точно «оцифровать», предупреждает директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Рынку важно понимать не только то, как быстро будут преодолены последствия нынешней атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, но и как это отразится на дальнейшем взаимоотношении между странами Ближнего Востока, указывает он. Очевидно, что рынок в понедельник откроется ростом нефтяных фьючерсов, но рассуждения о дальнейшей траектории его поведения пока больше напоминают гадание на кофейной гуще, отмечает эксперт.

Представитель Eurasia Group Айхам Камель заметил, что удар, нанесенный по объектам Saudi Aramco, может усложнить подготовку компании к IPO.

Автор: Алина Фадеева
Теги: Саудовская Аравия, цены на нефть
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