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Политика ,  
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США примут меры по снабжению рынка нефти после атаки на Saudi Aramco
Госсекретарь США также обвинил в нападении Иран и призвал все страны публично и безоговорочно осудить его. Атака дронов вызвала пожар на двух крупнейших месторождениях нефти Saudi Aramco

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США примут меры по снабжению мирового рынка нефти после атаки дронов на месторождения в Саудовской Аравии. Об этом он написал в Twitter.

«Соединенные Штаты будут работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы обеспечить хорошее снабжение энергетических рынков», — сообщил Помпео. Госсекретарь также обвинил в атаке дронов иранские власти.

«Иран провел беспрецедентную атаку, направленную против мировых энергетических поставок. Нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена», — указал глава Госдепартамента. Тегеран стоит за приблизительно 100 атаками на Саудовскую Аравию, добавил Помпео. Он также призвал все страны публично и безоговорочно осудить атаки Ирана.

Фотогалерея 
Атака дронов на объекты компании Saudi Aramco. Фоторепортаж

Материал дополняется

Автор: Юлия Выродова
Теги: Саудовская Аравия, рынок нефти, нефть, Майк Помпео, Госдеп США
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