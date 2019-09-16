Новак увидел угрозу энергобезопасности после атак на Saudi Aramco

России необходимо переоценить и усилить безопасность на объектах нефтедобычи после атаки дронов на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

«Мы смотрим за ситуацией и считаем, что атаки на такие объекты нарушают вопросы энергобезопасности в целом. Требуется, чтобы таких случаев не происходило», — отметил Новак (цитата по ТАСС).

По его словам, действующий закон о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса выполняется в полной мере, однако необходимо учитывать текущую обстановку, связанную с произошедшим нападением на нефтяную компанию в королевстве. «Такие ситуации, как атака на объекты Саудовской Аравии, требуют еще раз провести оценку текущей ситуации», — отметил он. Новак добавил, что планирует обсудить произошедшее с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азиз бен Салман Аль Саудом.

Атака беспилотников на объекты нефтедобычи в Саудовской Аравии произошла в ночь на 14 сентября, ответственность за нападение взяли на себя хуситы из движения «Ансар Аллах». После нападения Эр-Рияд сократил добычу нефти, стоимость сырья выросла на открытии торгов 16 сентября, а рубль укрепился к доллару и евро.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении Иран и призвал все страны публично и безоговорочно осудить его. Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что США ждут подтверждения данных по предполагаемым виновным в нападении от Саудовской Аравии. Глава иранского МИДа Джавад Зариф после обвинений в адрес страны обвинил Помпео в «максимальной лжи». Позже СМИ сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность военного ответа на атаку дронов.