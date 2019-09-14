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Власти назвали атаку дронов причиной пожара на заводе Saudi Aramco
Среди пострадавших сооружений — НПЗ, который Саудовская Аравия называет крупнейшим в мире, а также еще один объект на месторождении Хурайс. МВД утверждает, что в результате возникли пожар, но ситуация под контролем
Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Два объекта компании Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе подверглись атаке с использованием дронов, пишет Reuters со ссылкой на представителя МВД страны.

По его словам, в результате атаки беспилотных аппаратов на объектах возникли пожары, однако они локализованы и взяты под контроль. Кто мог организовать нападение — не сообщается. Данных о пострадавших, а также о возможных нарушениях в производственных процессах на объектах нет.

Общество
На одном из крупнейших НПЗ в мире произошел пожар

Al-Arabiya и Associated Press уточняли, что одно из пострадавших сооружений — нефтеперерабатывающий завод в Абкайке, который Saudi Aramco называет крупнейшим в мире. Он может перерабатывать до 7 млн т баррелей сырья в сутки. В 2006 году неудачную попытку атаки завода предприняли боевики-смертники признанной в России террористической организации «Аль-Каида».

Al Jazeera добавляет, что инциденты не оказали мгновенного эффекта на товарные рынки — в выходные биржи закрыты. В пятницу нефть марки Brent торговалась в районе $60 за баррель. 

Как отмечает AP, пока никто не взял на себя ответственность за атаку, однако ранее объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии становились целями дронов, которые запускали хуситы из движения «Ансар Аллах», которых. как считается, поддерживает Иран. В частности, одна из таких атак произошла в августе, когда целью стал нефтеперерабатывающий завод на месторождении Шейба. Для нападения было использовано 10 дронов со взрывчаткой.

Бизнес
СМИ узнали о возобновлении подготовки IPO Saudi Aramco

В последние месяцы в регионе растет напряжение, пишет Reuters. Это в том числе произошло после июньских нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе, в которых США и Саудовская Аравия обвинили Иран.

Эскалация конфликта происходит на фоне появившихся в СМИ сообщений о возврате Saudi Aramco к идее провести IPO. Впервые о таких планах сообщил наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в 2016 году, однако в августе 2018 года король Сальман Аль Сауд отказался от размещения — по данным Reuters, члены семьи, банкиры и руководство нефтяной отрасли убедили его в том, что IPO негативно скажется на стране из-за необходимости публично раскрыть информацию о компании. Bloomberg и The Economist оценивали национальную нефтяную компанию Саудовской Арвии в несколько триллионов долларов.

Автор: Артём Губенко
Теги: Саудовская Аравия, дроны, нападение
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