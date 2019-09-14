Власти назвали атаку дронов причиной пожара на заводе Saudi Aramco

Среди пострадавших сооружений — НПЗ, который Саудовская Аравия называет крупнейшим в мире, а также еще один объект на месторождении Хурайс. МВД утверждает, что в результате возникли пожар, но ситуация под контролем

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Два объекта компании Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе подверглись атаке с использованием дронов, пишет Reuters со ссылкой на представителя МВД страны.

По его словам, в результате атаки беспилотных аппаратов на объектах возникли пожары, однако они локализованы и взяты под контроль. Кто мог организовать нападение — не сообщается. Данных о пострадавших, а также о возможных нарушениях в производственных процессах на объектах нет.

Al-Arabiya и Associated Press уточняли, что одно из пострадавших сооружений — нефтеперерабатывающий завод в Абкайке, который Saudi Aramco называет крупнейшим в мире. Он может перерабатывать до 7 млн т баррелей сырья в сутки. В 2006 году неудачную попытку атаки завода предприняли боевики-смертники признанной в России террористической организации «Аль-Каида».

Al Jazeera добавляет, что инциденты не оказали мгновенного эффекта на товарные рынки — в выходные биржи закрыты. В пятницу нефть марки Brent торговалась в районе $60 за баррель.