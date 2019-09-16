Песков допустил обсуждение Путиным в Анкаре атак на Saudi Aramco

На встречах президента России Владимира Путина с иранским коллегой Хасаном Роухани и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре может подняться тема атак на объекты нефтяной компании Saudi Aramco, не исключил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Отдельно это не планируется. Но традиционно происходит обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам. Можно предположить, что эта тема будет затронута», — сообщил Песков.

Нападение на объекты саудовской компании произошло в ночь на 14 сентября. Повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли ответственность на себя и сообщили, что атаковали месторождения с помощью десяти беспилотников.

После нападения Эр-Рияд сократил добычу нефти, стоимость сырья выросла на открытии торгов 16 сентября, а рубль укрепился к доллару и евро.