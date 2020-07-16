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Политика ,  
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Болтон допустил встречу Трампа и Ким Чен Ына перед выборами в США

По словам Болтона, встреча Трампа и Ким Чен Ына может стать «октябрьским сюрпризом» — событием, которое произойдет перед выборами президента США и может повлиять на них. До этого сообщалось, что Трамп хочет встретиться и с Путиным
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут вновь встретиться незадолго до президентских выборов в Соединенных Штатах. Об этом заявил бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в интервью японской газете Nikkei.

«Да, я думаю, что «октябрьский сюрприз» вполне возможен. Эту вероятность четвертой встречи с Ким Чен Ыном, безусловно, можно было бы охарактеризовать как «октябрьский сюрприз», — сказал он.

«Октябрьским сюрпризом» в США называют громкое событие, которое происходит незадолго до президентских выборов и может повлиять на их результаты.

Первый в истории саммит с участием лидеров США и Северной Кореи состоялся 12 июня 2018 года. Тогда Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре и подписали декларацию, по которой КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Во второй раз лидеры встретились в феврале 2019 года во Вьетнаме. В рамках переговоров планировалось разработать шаги для достижения поставленных целей, но встреча завершилась без подписания каких-либо документов. В июне того же года Трамп и Ким Чен Ын провели третью встречу в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями, договорившись возобновить переговоры на рабочем уровне, однако следующая встреча рабочих групп в Стокгольме прошла безрезультатно.

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Дональд Трамп (слева) и Джон Болтон

Перед выборами Трамп хочет встретиться и с президентом России Владимиром Путиным, сообщила The Times. В прошлый раз они виделись в июне 2019 года, когда провели переговоры в ходе саммита G20 в японской Осаке.

По данным издания, Трамп хочет провести встречу на базе саммита Совета Безопасности ООН, созвать который при участии лидеров пяти стран — постоянных членов СБ ООН — России, США, Китая, Великобритании и Франции, Путин предложил в январе. Проведение встречи «пятерки» поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон и представитель китайского МИДа Хуа Чуньин.

В качестве наиболее вероятной даты проведения встречи Путина и Трампа рассматривается 15 сентября — в этот день в Нью-Йорке стартует 75-я сессия Генассамблеи ООН. Как сообщает The Times, то, что Трамп заинтересован в переговорах с Путиным перед президентскими выборами, подтвердил госсекретарь США Майк Помпео: он заявил об этом во время телефонного разговора с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

В этом году выборы президента США пройдут 3 ноября. Основным соперником Трампа на выборах является демократ и бывший вице-президент страны Джо Байден.

В июне КНДР разорвала связи с Южной Кореей. Поводом назвали агитационные листовки, критикующие власти Северной Кореи и отправленные через разграничительную линию на воздушных шарах. Помимо этого, КНДР также взорвала совместный узел связи и заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону. Позже Ким Чен Ын сообщил, что решил отложить план военных действий в отношении Южной Кореи.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын, президентские выборы в США
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