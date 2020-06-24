Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 68,84 (-0,65) Quote, 23 июн, 12:49
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 77,68 (-0,15) Quote, 23 июн, 12:49
«Барселона» обыграла «Атлетик» и вышла на первое место в Примере Спорт, 02:05 Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до четырех Общество, 01:56 Зачем электрокару коробка передач и мощный звук РБК и Porsche, 01:50 Нападающий «Тоттенхэма» Кейн забил первый гол после тяжелой травмы Спорт, 01:46 Ким Чен Ын отложил план военных действий в отношении Южной Кореи Политика, 01:21 Путин присвоил звание генерала армии командующему Южным военным округом Политика, 00:55 Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России Политика, 00:46 Социальные и налоговые инициативы президента. Что важно знать Экономика, 00:28 ЦОДД предупредил о перекрытиях на дорогах Москвы в день парада Общество, 00:20 Россия решила разорвать договор с Мальтой против двойного налогообложения Экономика, 00:00 Попавшего в ДТП внука экс-губернатора Хабаровского края госпитализировали Общество, 23 июн, 23:52 «Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком Технологии и медиа, 23 июн, 23:37 В Москве умерли меньше всего с середины апреля человек с COVID-19 Общество, 23 июн, 23:29 Как активному предпринимателю получить грант на свой бизнес РБК и Промсвязьбанк, 23 июн, 23:28
Политика ,  
0 

Ким Чен Ын отложил план военных действий в отношении Южной Кореи

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: AP)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял решение отложить план по осуществлению военных действий в отношении Южной Кореи. Об этом он заявил на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи седьмого созыва, прошедшего в формате видеоконференции.

Как отмечает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в ходе заседания были рассмотрены основные проекты военной политики, доклады и постановления, которые будут выноситьсяна пятую сессию Центрального военного комитета. Кроме того, во время мероприятия были рассмотрены документы, которые отражают «государственные меры по дальнейшему укреплению военной силы сдерживания страны».

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter