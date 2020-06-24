Политика , 24 июн, 01:21
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Ким Чен Ын отложил план военных действий в отношении Южной Кореи
Ким Чен Ын
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял решение отложить план по осуществлению военных действий в отношении Южной Кореи. Об этом он заявил на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи седьмого созыва, прошедшего в формате видеоконференции.
Как отмечает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в ходе заседания были рассмотрены основные проекты военной политики, доклады и постановления, которые будут выноситьсяна пятую сессию Центрального военного комитета. Кроме того, во время мероприятия были рассмотрены документы, которые отражают «государственные меры по дальнейшему укреплению военной силы сдерживания страны».
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