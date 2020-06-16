Политика , 16 июн, 10:19
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Южная Корея сообщила о подрыве в КНДР совместного узла связи
С угрозами уничтожить здание выступала сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон
В районе линии разграничения на Корейском полуострове произошел взрыв. Как сообщает агентство Yonhap, инцидент произошел в городе Кэсон, который расположен на территории КНДР.
В Сеуле заявляют, что северокорейские военные взорвали расположенный в Кэсоне узел связи, который использовался для переговоров между двумя странам Как указывает Bloomberg, такое сообщение распространило южнокорейское Министерство объединения.
Официального подтверждения этой информации со стороны КНДР пока не поступало.
В конце прошлой недели с угрозами уничтожить узел связи выступала сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон.
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