Южная Корея сообщила о подрыве в КНДР совместного узла связи

С угрозами уничтожить здание выступала сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон

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В районе линии разграничения на Корейском полуострове произошел взрыв. Как сообщает агентство Yonhap, инцидент произошел в городе Кэсон, который расположен на территории КНДР.

В Сеуле заявляют, что северокорейские военные взорвали расположенный в Кэсоне узел связи, который использовался для переговоров между двумя странам Как указывает Bloomberg, такое сообщение распространило южнокорейское Министерство объединения.

Официального подтверждения этой информации со стороны КНДР пока не поступало.

В конце прошлой недели с угрозами уничтожить узел связи выступала сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон.

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