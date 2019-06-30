Политика , 10:07
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Трамп стал первым ступившим на землю Северной Кореи президентом США
Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, который ступил на территорию Северной Кореи, пишут CNN и Bloomberg.
Трамп пересек демаркационную линию, разделяющую две Кореи, по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына, пожал ему руку и назвал переход границы «великой честью».
Ранее КНДР лично посещали Джимми Картер (дважды) и Билл Клинтон, однако эти визиты проходили уже после их ухода с поста президента Соединенных Штатов.
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