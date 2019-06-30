Трамп стал первым ступившим на землю Северной Кореи президентом США

Трамп стал первым ступившим на землю Северной Кореи президентом США

Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, который ступил на территорию Северной Кореи, пишут CNN и Bloomberg.

Трамп пересек демаркационную линию, разделяющую две Кореи, по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына, пожал ему руку и назвал переход границы «великой честью».

Ранее КНДР лично посещали Джимми Картер (дважды) и Билл Клинтон, однако эти визиты проходили уже после их ухода с поста президента Соединенных Штатов.

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