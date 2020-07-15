Times узнала о желании Трампа встретиться с Путиным перед выборами в США

В качестве вероятной даты газета называет 15 сентября, когда в Нью-Йорке откроется сессия ГА ООН. По данным издания, о заинтересованности Трампа в такой встрече заявил Майк Помпео в разговоре с Сергеем Лавровым

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до выборов главы государства в Соединенных Штатах, которые намечены на 3 ноября. Об этом сообщает Times, при этом источник информации газета не указывает.

Как пишет газета, Трамп хочет провести встречу на базе саммита Совбеза ООН. С идеей созвать этот саммит при участии лидеров пяти стран — постоянных членов СБ ООН — России, США, Китая, Великобритании и Франции — Путин выступил в январе. Проведение встречи «пятерки» поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон и представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

По данным издания, в качестве наиболее вероятной даты проведения встречи двух президентов рассматривается 15 сентября — в этот день в Нью-Йорке откроется 75-я сессия Генассамблеи ООН. The Times также пишет, что заинтересованность Трампа во встрече с Путиным перед выборами подтвердил госсекретарь США Майк Помпео — он заявил об этом во время телефонных переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Беседа Помпео с Лавровым состоялась 13 июля. Как сообщили в российском МИДе, стороны обсудили подготовку встречи лидеров пяти стран — постоянных членов СБ ООН. Об этом же по итогам переговоров рассказали и в Госдепе. О возможной двусторонней встрече Путина и Трампа в заявлениях ведомств не говорилось.