Times узнала о желании Трампа встретиться с Путиным перед выборами в США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 70,8 (-0,33) Инвестиции, 12:19
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 80,84 (+0,22) Инвестиции, 12:19
Мэр Норильска попросил у красноярских властей помощь в борьбе с COVID Общество, 19:21 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:18 ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов к России из-за сбитого Boeing MH17 Общество, 19:18 Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России Политика, 19:08 Департамент транспорта предупредил о девятибалльных пробках в Москве Общество, 19:07 Судья отменил пенальти и гол «Спартака» в матче с «Ахматом» Спорт, 19:04 Christie’s выставили на продажу 101 экземпляр настольных часов Cartier Стиль, 19:04 Посольство Украины в Ереване забросали контейнерами с борщом Политика, 18:54 «Флэт биткоина очень скоро закончится». Дневник трейдера #27 Крипто, 18:44 Суд отправил замглавы «Почты России» Емельченкова под домашний арест Общество, 18:40 Times узнала о желании Трампа встретиться с Путиным перед выборами в США Политика, 18:37 Цифровые решения для бизнеса будущего с поправкой на пандемию. Дискуссия РБК и Яндекс.Облако, 18:23 Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу Инвестиции, 18:22 Захарова назвала санкции США примером «нечистоплотной конкуренции» Политика, 18:20
Выборы в США ,  
0 

Times узнала о желании Трампа встретиться с Путиным перед выборами в США

В качестве вероятной даты газета называет 15 сентября, когда в Нью-Йорке откроется сессия ГА ООН. По данным издания, о заинтересованности Трампа в такой встрече заявил Майк Помпео в разговоре с Сергеем Лавровым
Дональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до выборов главы государства в Соединенных Штатах, которые намечены на 3 ноября. Об этом сообщает Times, при этом источник информации газета не указывает.

Как пишет газета, Трамп хочет провести встречу на базе саммита Совбеза ООН. С идеей созвать этот саммит при участии лидеров пяти стран — постоянных членов СБ ООН — России, США, Китая, Великобритании и Франции — Путин выступил в январе. Проведение встречи «пятерки» поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон и представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Путин в Иерусалиме предложил созвать новый саммит пяти государств
Политика
Владимир Путин

По данным издания, в качестве наиболее вероятной даты проведения встречи двух президентов рассматривается 15 сентября — в этот день в Нью-Йорке откроется 75-я сессия Генассамблеи ООН. The Times также пишет, что заинтересованность Трампа во встрече с Путиным перед выборами подтвердил госсекретарь США Майк Помпео — он заявил об этом во время телефонных переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Беседа Помпео с Лавровым состоялась 13 июля. Как сообщили в российском МИДе, стороны обсудили подготовку встречи лидеров пяти стран — постоянных членов СБ ООН. Об этом же по итогам переговоров рассказали и в Госдепе. О возможной двусторонней встрече Путина и Трампа в заявлениях ведомств не говорилось.

Болтон сравнил способы подготовки ко встречам Путина и Трампа
Политика
Джон Болтон (справа) и Дональд Трамп

В конце мая текущего года Трамп предложил пригласить Владимира Путина на саммит G7, однако об отдельной встрече двух президентов тогда не сообщалось. Саммит «Группы семи» был запланирован на июнь, однако позднее американский президент перенес его по меньшей мере до сентября и заявил, что хотел бы провести его в расширенном формате: при участии не только России, но и Южной Кореи, Австралии и Индии.

В российском МИДе в ответ на это заявили, что к встрече G7 в расширенном формате должен присоединиться Китай, иначе она не будет иметь смысла.

Последняя встреча Путина с Трампом прошла в июне 2019 года на полях саммита G20 в Осаке. Лидеры обсудили контроль за вооружениями, а также конфликты на Украине, в Сирии и политический кризис в Венесуэле. Перед этим лидеры также несколько раз встречались на полях международных форумов, а в июле 2018 года провели двусторонний саммит в Хельсинки.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, встреча
Материалы по теме
Путин сообщил об обращении к Трампу по имени
Политика
Путин оценил влияние ситуации в США на отношения с Москвой
Политика
Путин оценил отношения России с США на «троечку»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter