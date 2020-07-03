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Болтон заявил о наличии «шрамов» из-за докладов Трампу о России

Экс-советник Трампа рассказал о присущем главе государства нежелании слушать доклады о России. Когда президенту отчитывались по «российским угрозам», он лишь «ворчал и жаловался», заявил Болтон
Дональд Трамп (слева) и Джон Болтон
Дональд Трамп (слева) и Джон Болтон (Фото: Evan Vucci / AP)

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью CNN заявил, что неоднократно испытывал на себе гнев главы Белого дома Дональда Трампа, когда докладывал ему разведывательную информацию, касающуюся России.

«Я думаю, что у меня достаточно шрамов из-за докладов [Трампу] данных о России, о которых он, вероятно, не хотел слышать», — сказал Болтон.

По словам экс-советника, все вокруг понимают характер деятельности России, кроме самого Трампа. Несмотря на это, как заметил Болтон, американскому президенту продолжали докладывать разведывательную информацию, «чтобы справиться с российскими угрозами», но он, как правило, лишь «ворчал и жаловался по этому поводу».

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Политика
Фото: Rahmat Gul / AP

Накануне, 2 июля, CNN, ссылаясь на бывших официальных лиц из администрации Трампа, опубликовал материал, в котором утверждалось, что советники американского президента стали реже оповещать его о «связанных с Россией угрозах для США». По словам одного из собеседников телеканала, у помощников президента было одно простое правило: никогда не касайся России.

Согласно заявлениям бывших сотрудников администрации Трампа, которые присутствовали на посвященных разведке брифингах и готовили для них документы, нежелание президента касаться темы России привело к тому, что команда главы государства по национальной безопасности стала реже информировать его о «связанных с Россией угрозах». «Президент создал такую среду, которая отговаривает, если даже не запрещает, упоминать какую-либо разведывательную информацию, которая неблагоприятна для России», — сказал один из бывших высокопоставленных сотрудников Белого дома.

NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами
Политика
Фото: Omar Sobhani / Reuters

CNN затронул эту тему на фоне публикации газеты The New York Times (NYT), которая на прошлой неделе написала, что Россия тайно предлагала вознаграждение боевикам «Талибана» (организация запрещена в России) за убийство американских военных в Афганистане. NYT утверждала, что власти США знали о ситуации, но Трамп в течение нескольких месяцев так и не решил, что делать и как ответить России. В Белом доме заявили, что разведка не отчитывалась президенту по этому поводу. Трамп, в свою очередь, назвал статью NYT заказной. Он заверил, что разведка не сочла информацию о «сговоре» России с талибами достоверной, поэтому не передавала ее ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Джон Болтон, Дональд Трамп, разведывательные данные
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