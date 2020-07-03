Болтон заявил о наличии «шрамов» из-за докладов Трампу о России
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью CNN заявил, что неоднократно испытывал на себе гнев главы Белого дома Дональда Трампа, когда докладывал ему разведывательную информацию, касающуюся России.
«Я думаю, что у меня достаточно шрамов из-за докладов [Трампу] данных о России, о которых он, вероятно, не хотел слышать», — сказал Болтон.
По словам экс-советника, все вокруг понимают характер деятельности России, кроме самого Трампа. Несмотря на это, как заметил Болтон, американскому президенту продолжали докладывать разведывательную информацию, «чтобы справиться с российскими угрозами», но он, как правило, лишь «ворчал и жаловался по этому поводу».
Накануне, 2 июля, CNN, ссылаясь на бывших официальных лиц из администрации Трампа, опубликовал материал, в котором утверждалось, что советники американского президента стали реже оповещать его о «связанных с Россией угрозах для США». По словам одного из собеседников телеканала, у помощников президента было одно простое правило: никогда не касайся России.