Болтон заявил о наличии «шрамов» из-за докладов Трампу о России

Экс-советник Трампа рассказал о присущем главе государства нежелании слушать доклады о России. Когда президенту отчитывались по «российским угрозам», он лишь «ворчал и жаловался», заявил Болтон

Дональд Трамп (слева) и Джон Болтон (Фото: Evan Vucci / AP)

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью CNN заявил, что неоднократно испытывал на себе гнев главы Белого дома Дональда Трампа, когда докладывал ему разведывательную информацию, касающуюся России.

«Я думаю, что у меня достаточно шрамов из-за докладов [Трампу] данных о России, о которых он, вероятно, не хотел слышать», — сказал Болтон.

По словам экс-советника, все вокруг понимают характер деятельности России, кроме самого Трампа. Несмотря на это, как заметил Болтон, американскому президенту продолжали докладывать разведывательную информацию, «чтобы справиться с российскими угрозами», но он, как правило, лишь «ворчал и жаловался по этому поводу».

Накануне, 2 июля, CNN, ссылаясь на бывших официальных лиц из администрации Трампа, опубликовал материал, в котором утверждалось, что советники американского президента стали реже оповещать его о «связанных с Россией угрозах для США». По словам одного из собеседников телеканала, у помощников президента было одно простое правило: никогда не касайся России.