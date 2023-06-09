Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 88,04 (+0,87) Инвестиции, 08 июн, 15:59 Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 82,09 (+0,63) Инвестиции, 08 июн, 15:59
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:22
De Telegraaf узнала о планах «Аякса» купить лучшего ассистента РПЛ Спорт, 10:11
Белый дом назвал ожидаемыми потери Украины при наступлении Политика, 10:10
Binance.US остановила прием депозитов в долларах США Крипто, 10:05
Названы районы Подмосковья, где в 2023 году снизились цены на дачи и дома Недвижимость, 10:02
«Полиметалл» попал под санкции. Что будет с акциями компании Pro, 09:59
Как прошла презентация Карима Бензема в саудовском клубе. Видео Спорт, 09:57
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Курс доллара впервые за два месяца превысил ₽83 Инвестиции, 09:51
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 09:49
Украина допустила переговоры при отказе России от своих целей Политика, 09:42
Во Владивостоке ливень разрушил асфальт из нацпроекта качественных дорог Общество, 09:42
Вы начали судиться с ФНС. Как избежать пени за неверно рассчитанный налог Pro, 09:30
Пушилин заявил, что установление контроля над Марьинкой «не затянется» Политика, 09:23
Команда Бобровского сократила отставание в серии финала Кубка Стэнли Спорт, 09:08
Военная операция на Украине ,  
0 

Белый дом назвал ожидаемыми потери Украины при наступлении

Координатор Белого дома Кирби: значительные потери Украины при наступлении были ожидаемы
CNN ранее сообщил, что Украина понесла значительные потери при попытке прорыва обороны России. В Белом доме ожидали, что переход к наступлению неизбежно приведет к гибели украинских военных, сообщил координатор Джон Кирби
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Потери среди украинских военных при увеличении интенсивности боевых действий были ожидаемы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире CNN.

Телеведущий задал ему вопрос, ожидали ли в Белом доме, что попытки перейти в контрнаступление приведут к значительным потерям Вооруженных сил Украины в людях и технике.

В ответ Кирби заявил, что потери в рядах ВСУ были неизбежны. «Конечно, мы ожидали, что потери [во время попыток перейти к контрнаступлению] превысят потери при боях за Бахмут», — сказал Кирби.

Он отказался назвать точное число погибших служащих ВСУ. «Идут тяжелые бои близ Бахмута, и в других местах в этом направлении идут бои — в арке от Донбасса до Запорожья», — пояснил он. Координатор Совета нацбезопасности также заверил, что США и их союзники сконцентрируются на поддержке Украины.

CNN со ссылкой на источники накануне сообщил о значительных потерях украинской армии при попытке прорвать российскую оборону. По данным телеканала, ВСУ встретили большее, чем ожидалось, сопротивление. Один из собеседник уточнил также, что украинская армия утратила поставленные США бронемашины с усиленной противоминной защитой (Mine Resistant Ambush Protected, MRAP). Несмотря на это, потери не повлияют на более крупное наступление Украины, считают два собеседника телеканала.

Минобороны России сообщало, что армия Украины в ночь на 8 июня попыталась прорвать российскую оборону силами до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, попытка не увенчалась успехом, противник понес большие потери и отошел. По оценкам Москвы, погибли до 350 служащих ВСУ, утрачены 40 танков и 11 боевых машин пехоты.

Читайте на РБК Pro
На маркетплейсах — алый океан. Какую стратегию выбрать, чтобы не утонуть
Отпускайте, чтобы вернуть: как заслужить доверие клиента
Страна восходящего e-com: что нужно знать о бизнесе в Киргизии
Цены на жилье в привлекательных районах постоянно растут. Почему это миф

Министр также привел данные о потерях со стороны России. По его словам, при отражении наступления Вооруженных сил Украины погиб 71 российский военный. Предыдущий раз Шойгу сообщал о погибших в зоне спецоперации россиянах в сентябре, тогда речь шла о 5937 военных. Суммарные данные о российских потерях с начала спецоперации Шойгу 6 июня не раскрывал.

По данным Politico, Белый дом опасается неудач украинского наступления, так как это будет угрожать репутации президента США Джо Байдена. Сам Байден говорил, что оптимистично смотрит на сценарии развития конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно говорил, что поставки западными странами оружия Украине не повлияют на ход спецоперации и не помешают достижению ее целей, а также что западные политики, которые верят в успехи Киева на поле боя, заблуждаются.

Белый дом назвал ожидаемыми потери Украины при наступлении
Белый дом назвал ожидаемыми потери Украины при наступлении

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Наталья Демченко Наталья Демченко
Украина США потери наступление контрнаступление Артёмовск (Бахмут)
Материалы по теме
Рогов заявил о «колоссальных потерях» ВСУ при попытке контрнаступления
Политика
Глава Крыма предрек смену целей военной операции на Украине
Политика
Белый дом связал успех наступления Украины с репутацией Байдена
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter