Белый дом назвал ожидаемыми потери Украины при наступлении

CNN ранее сообщил, что Украина понесла значительные потери при попытке прорыва обороны России. В Белом доме ожидали, что переход к наступлению неизбежно приведет к гибели украинских военных, сообщил координатор Джон Кирби

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Потери среди украинских военных при увеличении интенсивности боевых действий были ожидаемы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире CNN.

Телеведущий задал ему вопрос, ожидали ли в Белом доме, что попытки перейти в контрнаступление приведут к значительным потерям Вооруженных сил Украины в людях и технике.

В ответ Кирби заявил, что потери в рядах ВСУ были неизбежны. «Конечно, мы ожидали, что потери [во время попыток перейти к контрнаступлению] превысят потери при боях за Бахмут», — сказал Кирби.

Он отказался назвать точное число погибших служащих ВСУ. «Идут тяжелые бои близ Бахмута, и в других местах в этом направлении идут бои — в арке от Донбасса до Запорожья», — пояснил он. Координатор Совета нацбезопасности также заверил, что США и их союзники сконцентрируются на поддержке Украины.

CNN со ссылкой на источники накануне сообщил о значительных потерях украинской армии при попытке прорвать российскую оборону. По данным телеканала, ВСУ встретили большее, чем ожидалось, сопротивление. Один из собеседник уточнил также, что украинская армия утратила поставленные США бронемашины с усиленной противоминной защитой (Mine Resistant Ambush Protected, MRAP). Несмотря на это, потери не повлияют на более крупное наступление Украины, считают два собеседника телеканала.

Минобороны России сообщало, что армия Украины в ночь на 8 июня попыталась прорвать российскую оборону силами до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, попытка не увенчалась успехом, противник понес большие потери и отошел. По оценкам Москвы, погибли до 350 служащих ВСУ, утрачены 40 танков и 11 боевых машин пехоты.

Министр также привел данные о потерях со стороны России. По его словам, при отражении наступления Вооруженных сил Украины погиб 71 российский военный. Предыдущий раз Шойгу сообщал о погибших в зоне спецоперации россиянах в сентябре, тогда речь шла о 5937 военных. Суммарные данные о российских потерях с начала спецоперации Шойгу 6 июня не раскрывал.

По данным Politico, Белый дом опасается неудач украинского наступления, так как это будет угрожать репутации президента США Джо Байдена. Сам Байден говорил, что оптимистично смотрит на сценарии развития конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно говорил, что поставки западными странами оружия Украине не повлияют на ход спецоперации и не помешают достижению ее целей, а также что западные политики, которые верят в успехи Киева на поле боя, заблуждаются.