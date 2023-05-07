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Резников назвал завышенными ожидания в мире от наступления Киева

Глава Минобороны Резников: ожидания в мире от контрнаступления Киева завышены

Ожидания в мире от украинского контрнаступления завышены, заявил министр обороны Украины Алексей Резников The Washington Post.

«Ожидания от нашей контрнаступательной кампании в мире переоценены», — сказал Резников.

По его словам, большинство «ждут чего-то грандиозного», но это может привести к «эмоциональному разочарованию».

Подготовка к наступлению заставила украинских чиновников задуматься над тем, «какого результата будет достаточно, чтобы произвести впечатление на Запад, особенно на Вашингтон», пишет газета. Некоторые опасаются, что если Киев потерпит неудачу, он может лишиться международной военной помощи или столкнуться с принуждением к переговорам с Москвой.

«Я считаю, что чем больше у нас будет побед на поле боя, честно говоря, тем больше людей поверят в нас, а значит, мы получим больше помощи», — сказал президент Владимир Зеленский в понедельник в интервью The Washington Post.

По данным издания, Украина рассчитывает совершить быстрый прорыв на востоке и юге, однако эксперты сомневаются в возможности оттеснить российские войска на позиции до 24 февраля 2022 года.

По словам Резникова, западные партнеры ожидают от Киева «следующего примера успеха». «Но я не могу вам сказать, каковы будут масштабы этого успеха. Десять километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров?», — отметил он.

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