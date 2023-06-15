Politico узнало, что Украина просит Запад не торопить ход наступления

Киев напоминает, что прогресс должен быть постепенным, поскольку Россия построила внушительные оборонительные рубежи, а ВСУ не будут тратить впустую людей и технику. США призывали добиться успехов для продолжения помощи Запада

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Власти Украины не желают, чтобы их подталкивали к каким-либо поспешным действиям во время наступления, которые могут обернуться серьезным и дорогостоящим провалом, что навредит моральному духу украинской армии, надеждам Запада и приведет к серьезным геополитическим последствиям. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник среди высокопоставленных командующих Украины.

«Мы должны быть осторожны. Русские учились и готовились, и их оборонительные рубежи внушительны — у нас нет ни людей, чтобы тратить их впустую, ни оборудования. Прогресс должен быть постепенным», — сказал собеседник.

Киев выражал беспокойство ожиданиями Запада и официально. Министр обороны Алексей Резников сказал, что ожидания от контрнаступления завышены, «все хотят еще одной победы», но это «нормально, это эмоции».

Politico напомнило об информации источников The Washington Post, которые еще в феврале рассказывали о давлении Вашингтона на Киев для достижение успехов на поле боя. Белый дом опасается, что в скором времени будет сложнее согласовать выделение для Украины новых траншей военной помощи, а потому ей следует поторопиться с выполнением своих планов.

Украинские войска перешли в наступление на прошлой неделе, в начале июня. Западные СМИ писали о тяжелых потерях, которые понесли украинские войска. Западные чиновники на условиях анонимности пояснили, что в этом нет ничего удивительного, поскольку изначально было ясно, что наступление будет непростым. Руководство НАТО сочло ход наступления испытанием для армии Украины.

Собеседник Bloomberg допускал, что Киев пока пытается своими действиями обнаружить слабые места в российской обороне. Источник CNN соглашался, что пока действия ВСУ правильнее называть «разведкой боем». Аналогичную информацию сообщают и в Киеве, называя происходящее тестированием, а не полным наступлением. «Мы еще не начинали контрнаступления как такового, а Россия говорит: «Мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление», — указывал советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Власти Франции полагают, что наступление продлится несколько недель или месяцев. Киев таким образом может заставить Москву «сосредоточиться на переговорах», считает Госдепартамент США.

Минобороны России отчитывается, что отбивает все атаки украинской армии. Президент Владимир Путин отмечал при этом, что наступательный потенциал ВСУ еще не исчерпан, хотя успехов им добиться не удалось. «Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери <...> Они приближаются к оценкам [потерь], которые можно назвать катастрофическими», — настаивает Путин.