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WP узнала, почему в Киеве считают невозможным откладывать наступление

WP: Киев не может откладывать контрнаступление, так как ему нужно добиться успехов до зимы
Украина за лето и осень намерена добиться успехов в контрнаступлении, чтобы показать Западу свою способность противостоять России, пишет WP. Москва называет наступление ВСУ безуспешным и говорит о катастрофических потерях Киева
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина не может откладывать контрнаступление, поскольку ей нужно добиться успехов в летне-осенний период и показать Западу, что она способна противостоять России, сообщают источники The Washington Post (WP) из числа украинских чиновников.

Они отметили, что наступательные действия повлекут за собой большое число жертв и потерю техники. Также проблемы создаются отсутствием западной авиации для прикрытия с воздуха и дальнобойной артиллерии, чтобы наносить удары глубже по контролируемым Россией территориям, заявили собеседники газеты.

9 июня о начале украинского контрнаступления заявил российский президент Владимир Путин. По его словам, действия армии Украины не имели успеха. На следующий день украинский лидер Владимир Зеленский признал, что Киев начал контрнаступление. Два дня спустя он заявил, что украинские войска в ходе него встречают очень серьезное сопротивление. Ситуацию он охарактеризовал как «не самую лучшую», но «в целом позитивную». По мнению Зеленского, для Украины проигрыш в этой кампании равносилен проигрышем в «войне».

13 июня Путин заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления, которое продолжается с 4 июня, «приближаются к катастрофическим». «Россия несет в десять раз меньше потерь, чем Украина», — отметил он.

Глава государства также рассказал о потерях сторон в технике. По его словам, Киев остался без 160 танков и 360 бронемашин, лишившись до 30% военной техники, поставленной с Запада. Москва же потеряла только 54 танка, часть из них можно восстановить.

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Би-би-си со ссылкой на источник сообщила, что западные чиновники видят, как медленно и тяжело продвигается наступление ВСУ и какова его цена для украинских сил. Российская сторона хорошо держит оборону, считают на Западе.

Источник газеты Politico говорил, что власти Украины не желают, чтобы их подталкивали к каким-либо поспешным действиям во время наступления, которые могут обернуться серьезным и дорогостоящим провалом. Он может навредить моральному духу украинской армии, надеждам Запада и приведет к серьезным геополитическим последствиям, полагают в Киеве.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
контрнаступление Украина
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