Bloomberg узнал о значительных потерях ВСУ в технике при наступлении

На начальном этапе контрнаступления могут наблюдаться самые высокие потери с украинской стороны, пишет агентство

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Потери ВС Украины в технике в ходе боев на этой неделе были значительны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

«Украинские силы на этой неделе добились некоторых успехов на юге, но потери в технике были значительны», — пишет агентство.

Собеседник агентства добавил, что пока неясно, являются ли действия украинских войск основным ударом или их цель — выявить слабые места в российской обороне.

«Контрнаступление, скорее всего, не развернется как единая масштабная операция. Вероятно, оно будет состоять из множества мероприятий в многочисленных местах и различной интенсивности в течение многих недель», — заявили в Институте изучения войны (США). На начальном этапе контрнаступления могут наблюдаться самые высокие потери со стороны украинцев, добавили в организации.

Ранее CNN сообщил о значительных потерях украинской армии при попытке прорвать российскую оборону, так как ВСУ встретили большее, чем ожидалось, сопротивление.

Украинская армия утратила поставленные США бронемашины с усиленной противоминной защитой (Mine Resistant Ambush Protected, MRAP), отмечал источник. Однако эти потери не повлияют на более крупное наступление Украины, считают два собеседника телеканала.

Минобороны России сообщало, что армия Украины в ночь на 8 июня попыталась прорвать российскую оборону силами до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники. По оценкам Москвы, погибли до 350 военнослужащих ВСУ, утрачены 40 танков и 11 боевых машин пехоты. С российской стороны погиб 71 военный.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что потери среди украинских военных при увеличении интенсивности боевых действий были ожидаемы.