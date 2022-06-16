В Херсонской области пообещали «автоматическое» гражданство России детям
Все дети, которые родились в Херсонской области после 24 февраля, автоматически получат российское гражданство. Об этом сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, уже получили российское гражданство гражданство дети-сироты.
Российское Минобороны отчиталось о взятии Херсона под контроль через несколько дней после начала военной операции на Украине. К 15 марта военные установили полный контроль над всей территорией области. Позднее там создали военно-гражданскую администрацию, ее возглавил руководивший до 2012 года Херсоном Владимир Сальдо. Стремоусова назначили замглавы в конце апреля.
Президент России Владимир Путин, говоря о начале военной операции на Украине, подчеркивал, что оккупация территорий Украины не является целью спецоперации, но отмечал, что Москва признает право всех народов на самоопределение: «Мы считаем важным, чтобы этим правом — правом выбора — могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет», — говорил Путин.
Украина после начала спецоперации объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.
После назначения военно-гражданской администрации в Херсонской области начали вещание российские телеканалы, новые власти также объявили о запуске бивалютной зоны (с хождением гривны и рубля), которая позднее должна стать полностью рублевой.
В конце мая президент России Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей Херсонской области и Запорожья. Весной 2019 года такое право получили жители ДНР и ЛНР, а летом того же года президент подписал указ, позволивший претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке всем украинцам, которые жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.
В день, когда Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для жителей Херсонской области, Стремоусов заявил, что власти региона «потихонечку» готовят центры выдачи российских паспортов. «Центры уже частично готовы», — сообщил Стремоусов.
Представители военно-гражданской администрации города неоднократно высказывались за вхождение Херсонской области в состав России.
В середине мая Стремоусов заявил, что власти собираются обратиться к Путину с просьбой присоединить область к стране. Позже он отметил, что область взяла курс на объединение с Россией и уже не вернется под контроль Киева.
Секретарь генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак говорил, что не сомневается в том, что Херсонская область войдет в состав России, как ДНР и ЛНР. Также Турчак говорил, что референдум по этому вопросу должен пройти в Запорожской области Украины после того, как там прекратятся обстрелы и появится «зона безопасности».
Решение о проведении референдумов в Донбассе должны принимать сами жители, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.