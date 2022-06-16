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Военная операция на Украине ,  
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В Херсонской области пообещали «автоматическое» гражданство России детям

Родившиеся в Херсонской области после 24 февраля дети получат гражданство России
Дети, которые родились в Херсонской области после 24 февраля, автоматически получат гражданство России, заявили в администрации области. Ранее Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей этого региона *
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Все дети, которые родились в Херсонской области после 24 февраля, автоматически получат российское гражданство. Об этом сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, уже получили российское гражданство гражданство дети-сироты.

Российское Минобороны отчиталось о взятии Херсона под контроль через несколько дней после начала военной операции на Украине. К 15 марта военные установили полный контроль над всей территорией области. Позднее там создали военно-гражданскую администрацию, ее возглавил руководивший до 2012 года Херсоном Владимир Сальдо. Стремоусова назначили замглавы в конце апреля.

Президент России Владимир Путин, говоря о начале военной операции на Украине, подчеркивал, что оккупация территорий Украины не является целью спецоперации, но отмечал, что Москва признает право всех народов на самоопределение: «Мы считаем важным, чтобы этим правом — правом выбора — могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет», — говорил Путин.

Украина после начала спецоперации объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.

После назначения военно-гражданской администрации в Херсонской области начали вещание российские телеканалы, новые власти также объявили о запуске бивалютной зоны (с хождением гривны и рубля), которая позднее должна стать полностью рублевой.

В конце мая президент России Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей Херсонской области и Запорожья. Весной 2019 года такое право получили жители ДНР и ЛНР, а летом того же года президент подписал указ, позволивший претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке всем украинцам, которые жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

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В день, когда Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для жителей Херсонской области, Стремоусов заявил, что власти региона «потихонечку» готовят центры выдачи российских паспортов. «Центры уже частично готовы», — сообщил Стремоусов.

Жители Херсона и Мелитополя получили первые российские паспорта
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Церемония выдачи российских паспортов жителям Мелитополя

Представители военно-гражданской администрации города неоднократно высказывались за вхождение Херсонской области в состав России.

В середине мая Стремоусов заявил, что власти собираются обратиться к Путину с просьбой присоединить область к стране. Позже он отметил, что область взяла курс на объединение с Россией и уже не вернется под контроль Киева.

Секретарь генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак говорил, что не сомневается в том, что Херсонская область войдет в состав России, как ДНР и ЛНР. Также Турчак говорил, что референдум по этому вопросу должен пройти в Запорожской области Украины после того, как там прекратятся обстрелы и появится «зона безопасности».

Решение о проведении референдумов в Донбассе должны принимать сами жители, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Херсонская область Дети Россия Военная операция на Украине

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