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В Херсонской области начали создавать центры выдачи российских паспортов

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Временные власти Херсонской области готовят центры выдачи российских паспортов, сообщил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Сейчас потихонечку мы готовим центры [выдачи паспортов], центры уже частично готовы», — заявил Стремоусов.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Херсонской и Запорожской областей Украины смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Она позволяет сократить срок проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в России до подачи заявления о приеме гражданства — до года и менее.

МИД назвал преждевременными разговоры о военной базе в Херсонской области
Политика
Андрей Руденко

Минобороны России сообщило о взятии Херсона 2 марта. 15 марта был установлен контроль над всей территорией области. Позднее там создали военно-гражданскую администрацию. Ее представители заявили о намерении со временем войти в состав России.

Власти Херсонской области ввели бивалютные зоны, где наряду с гривной будет использоваться рубль. В регионе пообещали сделать русский язык государственным, также предложили создать на его территории российскую военную базу. Однако замглавы российского МИДа Андрей Руденко назвал преждевременными разговоры о военной базе.

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