Пророссийские власти Херсона высказались за вхождение в состав России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 62,74 (-1,98) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 61,61 (-1,49) Инвестиции, 16:04
ЦБ решил не смягчать ограничения на продажу наличной валюты до сентября Финансы, 16:48
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 16:44
В Турции назвали два препятствия для начала вывоза зерна с Украины морем Политика, 16:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:43
Вучич заявил об отсутствии у Сербии антизападного или русофобского курса Политика, 16:41
Стать здоровее «в цифре»: дизайнерские разработки для заботы о себе Индустрия 4.0, 16:40
Канада ввела санкции против Кабаевой и Россельхозбанка Политика, 16:39
Пророссийские власти Херсона высказались за вхождение в состав России Политика, 16:39
Путин поддержал идею дать «Героя России» спасшему сослуживцев лейтенанту Политика, 16:37
Правительство выделило более ₽0,5 млрд на индустриальный парк «Узловая» Пресс-релиз, 16:29
Акционеры ЛУКОЙЛа досрочно прекратили полномочия Алекперова Бизнес, 16:29
Africa Intelligence узнал об отзыве украинских вертолетов из Мали Политика, 16:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:23
Чек-лист для стартапера: как сохранить бизнес в новой экономике Экономика инноваций, 16:20
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

Пророссийские власти Херсона высказались за вхождение в состав России

Пророссийские власти Херсонской области выступили за вхождение региона в состав России в ближайшее время, заявил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Херсонская область намерена в ближайшее время войти в состав России, став полноценным субъектом», — сказал он.

В начале марта российское Минобороны сообщило, что войскам удалось занять Херсон. 15 марта ведомство объявило о полном контроле над всей территорией области. Затем в регионе создали военно-гражданскую администрацию. Стремоусова назначили ее замглавы в конце апреля.

Власти Крыма сообщили о переходе Херсона и Запорожья на российскую связь
Политика
Торговая точка по продаже сим-карт с российскими номерами в Херсоне

После прихода к власти Стремоусов сообщил, что намерен обратиться к российскому президенту Владимиру Путину и попросить его присоединить Херсонскую область к России. В ответ спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что это решение могут принимать только жители региона. Такую же точку зрения выразил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Во время посещения Херсонской области он подчеркнул, что «Россия здесь навсегда». Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин, со своей стороны, заявил, что считает регион перспективным, и добавил, что он займет достойное место в «российской семье».

В конце апреля власти Херсонской области заявили, что собираются перевести регион на рубли с 1 мая. Планировалось, что на его территории проведут переходный период, который будет длиться четыре месяца. В течение этого срока в области будут использовать рубль и гривну, говорил Стремоусов. 23 мая в военно-гражданской администрации Херсонской области рассказали, что в регионе уже используют российский рубль, и все безналичные расчеты проводят только в этой валюте.

Кроме того, в конце мая Стремоусов пообещал сделать русский язык государственным на всей территории Херсонской области. По его словам, он должен был стать основным языком для «всех вопросов государственного значения».

Читайте на РБК Pro
Pro
Опцион: какие ошибки могут возникнуть при его оформлении
Статьи
Pro
Фото: Marco Garcia / Getty Images Сейчас любой неосторожный пост может повредить: пиар в новых реалиях
Инструкции
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Ritesh Shukla / Getty Images Китай сдает позиции. Станет ли Индия новым локомотивом мировой экономики
Статьи
Pro
Фото: George Milton / Pexels Рынок самозанятости будет расти. Возможно, на него выйдет государство
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Статьи
Pro
Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке
Инструкции

После того как российское Минобороны отчиталось о контроле над областью, в регионе начали транслировать российские телеканалы, а уроки в школах стали вести по российским учебникам. В Крыму сообщили, что население Херсонской области теперь может пользоваться российскими сетями связи и мобильным интернетом.

Также президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения российского гражданства для жителей региона. В начале спецоперации на Украине Путин подчеркивал, что российские войска не планируют оккупировать ее территорию. «Мы считаем важным, чтобы этим правом — правом выбора — могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет», — говорил он.

Теги
Херсонская область Россия Украина
Материалы по теме
Из Херсонской области в Крым откроют коридор для скоропортящихся товаров
Политика
Власти Крыма сообщили о переходе Херсона и Запорожья на российскую связь
Политика
Власти Херсонской области заявили о начале экспорта зерна в Россию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter