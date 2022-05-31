Пророссийские власти Херсона высказались за вхождение в состав России

Пророссийские власти Херсонской области выступили за вхождение региона в состав России в ближайшее время, заявил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Херсонская область намерена в ближайшее время войти в состав России, став полноценным субъектом», — сказал он.

В начале марта российское Минобороны сообщило, что войскам удалось занять Херсон. 15 марта ведомство объявило о полном контроле над всей территорией области. Затем в регионе создали военно-гражданскую администрацию. Стремоусова назначили ее замглавы в конце апреля.

После прихода к власти Стремоусов сообщил, что намерен обратиться к российскому президенту Владимиру Путину и попросить его присоединить Херсонскую область к России. В ответ спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что это решение могут принимать только жители региона. Такую же точку зрения выразил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Во время посещения Херсонской области он подчеркнул, что «Россия здесь навсегда». Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин, со своей стороны, заявил, что считает регион перспективным, и добавил, что он займет достойное место в «российской семье».

В конце апреля власти Херсонской области заявили, что собираются перевести регион на рубли с 1 мая. Планировалось, что на его территории проведут переходный период, который будет длиться четыре месяца. В течение этого срока в области будут использовать рубль и гривну, говорил Стремоусов. 23 мая в военно-гражданской администрации Херсонской области рассказали, что в регионе уже используют российский рубль, и все безналичные расчеты проводят только в этой валюте.

Кроме того, в конце мая Стремоусов пообещал сделать русский язык государственным на всей территории Херсонской области. По его словам, он должен был стать основным языком для «всех вопросов государственного значения».

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После того как российское Минобороны отчиталось о контроле над областью, в регионе начали транслировать российские телеканалы, а уроки в школах стали вести по российским учебникам. В Крыму сообщили, что население Херсонской области теперь может пользоваться российскими сетями связи и мобильным интернетом.

Также президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения российского гражданства для жителей региона. В начале спецоперации на Украине Путин подчеркивал, что российские войска не планируют оккупировать ее территорию. «Мы считаем важным, чтобы этим правом — правом выбора — могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет», — говорил он.