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Политика ,  
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Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс
Весной право получить по упрощенной процедуре российское гражданство появилось у жителей ДНР и ЛНР. О возможном расширении Путин говорил на прямой линии
Фото: Александр Река / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины. Ранее такая возможность была только у тех, кто жил на территориях непризнанных ДНР или ЛНР — они занимают только часть этих областей. В Луганской области Киев контролирует большую часть территории, в Донецкой — чуть больше половины (согласно данным Минобороны Украины).

Подать на гражданство смогут жители Донецкой и Луганской областей, которые находятся на территории России.

Тема затрагивалась на прошедшей в конце июня прямой линии с президентом. Путин сказал, что оценит необходимость корректировок в законодательстве об упрощенном получении гражданства украинцами. «В целом посмотрим, какие нужно внести изменения в нормативную базу, чтобы и для других граждан Украины, находящихся на территории страны, этот процесс был максимально либеральным», — сказал президент.

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Жители ДНР и ЛНР получили право на российский паспорт в упрощенном порядке в конце апреля. В указе говорилось, что это делается в гуманитарных целях. Позднее, 1 мая, Путин также разрешил упрощенно получать российское гражданство тем, кто жил в Крыму, но уехал с полуострова до его вхождения в состав России. Новые паспорта жители ДНР и ЛНР стали получать с 14 июня.

В Киеве действия Москвы раскритиковали. Министр иностранных дел Павел Климкин назвал их «диверсионной паспортизацией».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков настаивал, что жители ДНР и ЛНР «отторгнуты своей страной в плане социального обеспечения и банковского обслуживания» и что российские паспорта смогут «облегчить им жизнь».

Автор: Андрей Гатинский
Теги: гражданство России, Донецкая область, Луганская область
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