Рубену Варданяну в Азербайджане продлили арест на 5 месяцев

Экс-госминистру Карабаха Варданяну продлили арест в Азербайджане еще на пять месяцев. Его задержали в сентябре 2023-го при попытке выехать в Армению. Варданян в апреле три недели держал голодовку, требуя освобождения

Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Суд в Азербайджане продлил на пять месяцев арест для бывшего госминистра Нагорного Карабаха и бизнесмена Рубена Варданяна. Об этом РБК сообщила представитель защиты Рубена Варданяна в России Виктория Бурковская.

«Как представители защиты мы считаем это решение незаконным и необоснованным», — заявила она.

По ее словам, следователь каждый раз обосновывал продление ареста тем, что расследование не успели завершить. «Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, суд могут назначить еще через 6–9 месяцев. К этому моменту Рубен Варданян пробудет под стражей уже более года», — сказала она.

Также неясно, будет ли судебный процесс публичным, отметила представитель защиты Варданяна.

Варданян — предприниматель и инвестор. По итогам 2021 года Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1 млрд, он занимал 116-е место в рейтинге богатейших российских миллиардеров. В сентябре 2022 года он отказался от российского гражданства и уехал в Нагорный Карабах, где возглавил правительство непризнанной республики. В феврале 2023 года он ушел в отставку, но остался в столице республики — Степанакерте.

В минувшем сентябре его задержали и арестовали при попытке выехать в Армению после «антитеррористической операции» Азербайджана в Карабахе, по итогам которой республика прекратила свое существование, оттуда началась массовая эвакуация армян.

Варданяна обвиняют в незаконном пересечении границы Азербайджана в сентябре 2022 года, финансировании терроризма, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. В январе этого года ему продлили арест на четыре месяца. Открытое письмо в его поддержку подписали более 20 российских деятелей культуры, науки и образования. Президент России Владимир Путин призывал Баку «проявить милосердие» к Варданяну.

В середине апреля сын Варданяна Давид рассказал телеканалу РБК, что его отец объявил голодовку в заключении в Азербайджане, требуя освобождения всех армянских заключенных, включая себя, а также «международного присутствия» на судебном процессе. Со слов Варданяна-младшего, экс-госминистр держал голодовку с 5 апреля. Он прекратил ее спустя три недели после уговоров семьи.

Давид Варданян говорил, что близкие не имели возможности связаться с политиком после начала голодовки. В первом телефонном звонке экс-госминистр рассказал, что более двух недель был «в полной изоляции» и ему не разрешали даже читать, говорилось в заявлении его семьи от 20 апреля. Второй звонок состоялся 25 апреля.