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Суд в Азербайджане продлил арест Рубена Варданяна

Суд в Азербайджане продлил арест экс-госминистра Нагорного Карабаха Варданяна
Рубен Варданян
Рубен Варданян (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Сабаильский районный суд Баку продлил на четыре месяца арест бывшего государственного министра Нагорного Карабаха и экс-совладельца «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Об этом сообщает АПА.

Он был задержан после того, как 19–20 сентября 2023 года Баку провел «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. По ее итогам непризнанная республика прекратила свое существование.

Варданяна обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана: ст. 214-1 (финансирование терроризма), ст. 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или группировок, не предусмотренных законом) и ст. 318.1 (незаконное пересечение государственной границы). Его задержали азербайджанские пограничники в конце сентября 2023 года, позже суд арестовал его на четыре месяца.

По версии следствия, Варданян в сентябре 2022 года незаконно пересек азербайджанскую границу и направился в зону временного размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. В целях «совершения террористических актов и диверсий» он оснащал и финансировал за счет собственных средств незаконные вооруженные формирования в непризнанной республике, считает Служба госбезопасности Азербайджана.

Митинг в поддержку Рубена Варданяна в Ереване. Видео
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Рубен Варданян — один из основателей Московской школы управления «Сколково», бывший руководитель инвестиционной компании «Тройка Диалог». В сентябре 2022 года он объявил об отказе от российского гражданства и уехал в Нагорный Карабах, где возглавил правительство непризнанной республики. В феврале 2023 года он ушел в отставку, однако остался в столице республики Степанакерте.

Помимо Варданяна азербайджанские спецслужбы задержали и других деятелей Нагорно-Карабахской республики. Среди них — бывшие президенты Аркадий Гукасян и Бако Саакян, бывший спикер парламента Давид Ишханян и экс-заместитель командующего Армией обороны Карабаха Давид Манукян.

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Теги
Азербайджан арест суд Рубен Варданян Нагорный Карабах
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