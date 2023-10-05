Путин выразил надежду на милосердие Баку к руководству Нагорного Карабаха

Россия ждет от азербайджанских властей проявления «соображений гуманитарного характера» в отношении бывшего руководства Нагорного Карабаха, заявил глава государства

Рубен Варданян (Фото: State Security Service of Azerbaijan / Reuters)

В Москве надеются, что Баку будет исходить из соображений гуманитарного характера в отношении к задержанным руководителям непризнанного Нагорного Карабаха, заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин.

Модератор Федор Лукьянов напомнил в том числе об экс-госминистре, бизнесмене Рубене Варданяне, которого арестовал Азербайджан. На вопрос модератора, может ли Россия призвать азербайджанское руководство проявить милосердие в отношении бывших лидеров Нагорного Карабаха, Путин ответил: «Мы всегда это делали, и сейчас это делаем». При этом он напомнил, что Варданян от российского гражданства отказался.

«Вы знаете, что все ушли? Там просто нет армян. Ну, может быть, тысячи полторы. Все. <...> Что касается бывших руководителей, я так понимаю, что их особенно-то в Ереване не хотят видеть, но я исхожу из того, что руководство Азербайджана будет исходить из <…> соображений гуманитарного характера», — сказал глава государства.

Экс-президентов Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также экс-главу парламента Давида Ишханяна власти Азербайджана задержали после проведения военной операции в регионе. Генпрокуратура Азербайджана подтвердила задержание также экс-руководителя НКР Араика Арутюняна, его привлекли к уголовной ответственности. Нескольких представителей руководства НКР задержали на границе с Арменией, в том числе и Варданяна.

Армянское издание Hraparak со ссылкой на источники писало, что Баку перед открытием гуманитарного коридора в Армению потребовал выдать бывших руководителей непризнанной республики, государственных и военных деятелей.