Семья Варданяна сообщила о первом звонке после объявления голодовки
Бывшему госминистру непризнанной республики Нагорный Карабах (ныне под контролем Азербайджана) Рубену Варданяну, который находится в заключении в Баку, впервые за более чем две недели разрешили позвонить семье, говорится в заявлении его семьи, поступившем в РБК.
Варданян во время телефонного разговора рассказал, что
все это время он был «в полной изоляции» и ему не разрешали даже читать.
«Насколько нам известно, ему измеряют только артериальное давление и больше ничего, и мы все больше опасаемся, что состояние его здоровья ухудшается», — говорится в заявлении его родных.
По их словам, в конце разговора он добавил: «Сейчас я больше чем когда-либо убежден, что ценности и принципы важнее всего, даже самой жизни».
Родные требуют, чтобы Баку немедленно разрешил Международному комитету Красного Креста посетить его. «Только так можно получить объективные сведения о состоянии его здоровья и обеспечить ему всю необходимую медицинскую помощь во время голодовки», — подчеркнули родные бывшего госминистра.
«Кроме того, мы вновь высказываем требование Рубена о немедленном и безоговорочном освобождении Азербайджаном армянских политзаключённых», — добавили они.
Варданян — предприниматель и инвестор. По итогам 2021 года Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1 млрд, он занимал 116-е место в рейтинге богатейших российских миллиардеров. В сентябре 2022 года он отказался от российского гражданства и уехал в Нагорный Карабах, где возглавил правительство непризнанной республики. В феврале 2023 года он ушел в отставку, но остался в столице республики — Степанакерте.
Варданян 5 апреля объявил голодовку, требуя освобождения всех армянских заключенных, в том числе самого себя. Его сын Давид 19 апреля рассказал телеканалу РБК, что с начала апреля, еще до объявления голодовки, политик не выходил на связь. «Мы боимся за его здоровье, за его состояние. Я думаю, что это не просто так, что как раз в это время ему не дали больше его регулярного звонка», — говорил Варданян-младший. До этого Варданян-старший выходил на связь раз в неделю и общался с женой Вероникой Зонабенд.
Бывшего госминистра Карабаха задержали, а затем арестовали осенью 2023 года при попытке выехать в Армению после «антитеррористической операции» Азербайджана (тогда непризнанная республика прекратила свое существование и оттуда началась массовая эвакуация армян).
Его обвинили в незаконном пересечении границы Азербайджана в сентябре 2022 года, финансировании терроризма, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. В январе этого года Варданяну продлили арест на четыре месяца. Президент России Владимир Путин призывал Баку «проявить милосердие» к экс-госминистру.
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