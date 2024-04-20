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Эксклюзив

Семья Варданяна сообщила о первом звонке после объявления голодовки

Семья Рубена Варданяна заявила о первом звонке за более чем две недели
Бывший госминистр Карабаха во время телефонного разговора рассказал, что все это время он был «в полной изоляции» и ему не разрешали даже читать. Варданян 5 апреля объявил голодовку
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Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывшему госминистру непризнанной республики Нагорный Карабах (ныне под контролем Азербайджана) Рубену Варданяну, который находится в заключении в Баку, впервые за более чем две недели разрешили позвонить семье, говорится в заявлении его семьи, поступившем в РБК.

Варданян во время телефонного разговора рассказал, что
все это время он был «в полной изоляции» и ему не разрешали даже читать.

«Насколько нам известно, ему измеряют только артериальное давление и больше ничего, и мы все больше опасаемся, что состояние его здоровья ухудшается», — говорится в заявлении его родных.

По их словам, в конце разговора он добавил: «Сейчас я больше чем когда-либо убежден, что ценности и принципы важнее всего, даже самой жизни».

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Рубен Варданян

Родные требуют, чтобы Баку немедленно разрешил Международному комитету Красного Креста посетить его. «Только так можно получить объективные сведения о состоянии его здоровья и обеспечить ему всю необходимую медицинскую помощь во время голодовки», — подчеркнули родные бывшего госминистра.

«Кроме того, мы вновь высказываем требование Рубена о немедленном и безоговорочном освобождении Азербайджаном армянских политзаключённых», — добавили они.

Варданян — предприниматель и инвестор. По итогам 2021 года Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1 млрд, он занимал 116-е место в рейтинге богатейших российских миллиардеров. В сентябре 2022 года он отказался от российского гражданства и уехал в Нагорный Карабах, где возглавил правительство непризнанной республики. В феврале 2023 года он ушел в отставку, но остался в столице республики — Степанакерте.

Варданян 5 апреля объявил голодовку, требуя освобождения всех армянских заключенных, в том числе самого себя. Его сын Давид 19 апреля рассказал телеканалу РБК, что с начала апреля, еще до объявления голодовки, политик не выходил на связь. «Мы боимся за его здоровье, за его состояние. Я думаю, что это не просто так, что как раз в это время ему не дали больше его регулярного звонка», — говорил Варданян-младший. До этого Варданян-старший выходил на связь раз в неделю и общался с женой Вероникой Зонабенд.

Бывшего госминистра Карабаха задержали, а затем арестовали осенью 2023 года при попытке выехать в Армению после «антитеррористической операции» Азербайджана (тогда непризнанная республика прекратила свое существование и оттуда началась массовая эвакуация армян).

Его обвинили в незаконном пересечении границы Азербайджана в сентябре 2022 года, финансировании терроризма, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. В январе этого года Варданяну продлили арест на четыре месяца. Президент России Владимир Путин призывал Баку «проявить милосердие» к экс-госминистру.

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Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Полина Мартынова Полина Мартынова, Елена Чернышова
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