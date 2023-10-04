 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Более 20 известных россиян призвали добиться освобождения Варданяна

Вдова Солженицына и Нюта Федермессер призвали добиться освобождения Варданяна
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
В открытом письме деятели культуры, ученые и бизнесмены призывают освободить Рубена Варданяна. Среди подписантов обращения Александр Сокуров, Наталия Солженицына, Нюта Федермессер и Александр Волошин
Рубен Варданян
Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российские деятели культуры, науки и образования подписали открытое письмо (есть у РБК) в поддержку бизнесмена и бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, который был задержан азербайджанскими властями при попытке покинуть Нагорный Карабах.

Авторы обращения отмечают, что Варданян всегда выступал против насилия и за равноправный диалог даже в тех случаях, когда вражда кажется непримиримой.

«Мы обращаемся ко всем, в чьих силах добиться освобождения Рубена Варданяна. Призываем дать ему возможность воссоединиться с семьей и вернуться к созидательной работе во благо людей», — говорится в письме.

Всего обращение подписали 22 человека. Среди них бывший руководитель администрации президента, а ныне председатель совета директоров Московской школы управления Александр Волошин, писатели Евгений Водолазкин и Алла Гербер, бизнесмены Михаил Куснирович и Марк Курцер, режиссеры Павел Лунгин и Александр Сокуров, Наталия Солженицына, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, хореограф Борис Эйфман, бывший директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина Лошак, декан экономфака МГУ Александр Аузан и другие.

Варданян был задержан азербайджанскими спецслужбами 27 сентября при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению вместе с многочисленными беженцами. В Баку его обвиняют в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, а также в незаконном пересечении границы.

Читайте на РБК Pro
Бонусофагия: как понять, что ваш бизнес заражен этой опасной болезнью
«Свяжешься — жди банкротства»: как устроена налоговая система Узбекистана
Как стартап выручил ₽2 млрд на блогерах в эпоху запрета Instagram
80% судьбоносных событий происходят до 35 лет. Как провести важные годы

Варданян — один из основателей Московской школы управления «Сколково», бывший руководитель инвестиционной компании «Тройка диалог». В сентябре 2022 года он объявил об отказе от российского гражданства и уехал в Нагорный Карабах, где возглавил правительство непризнанной республики. В феврале 2023 года он был отправлен в отставку, однако остался в Степанакерте.

Более 20 известных россиян призвали добиться освобождения Варданяна
Video

Помимо Варданяна азербайджанскими спецслужбами были задержаны и другие деятели Нагорно-Карабахской республики. Среди них бывшие президенты Аркадий Гукасян и Бако Саакян, бывший спикер парламента Давид Ишханян, бывший заместитель командующего Армией обороны Карабаха Давид Манукян.

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Рубен Варданян Нагорный Карабах Армения Азербайджан Александр Сокуров Нюта Федермессер Александр Волошин Павел Лунгин
Материалы по теме
Варданяна арестовали в Азербайджане по делу о финансировании терроризма
Политика
Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с задержанием Варданяна
Политика
Кремль счел неточной статью о секретных переговорах по Карабаху
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,06 (+0,19) Инвестиции, 03 окт, 16:20 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 99,27 (+0,79) Инвестиции, 03 окт, 16:20
Во «Вкусно — и точка» объяснили подорожание бургеров на 10% Бизнес, 15:39
Цена нефти Brent опустилась ниже $89 за баррель впервые с начала сентября Инвестиции, 15:39
Университет в Марселе закрыл факультет экономики из-за наркодилеров Общество, 15:35
МВД из-за сбоя попросило не посещать отделы ГИБДД Общество, 15:33
«Дом.РФ» предложил запустить единую льготную ипотеку на ИЖС Недвижимость, 15:31
Мэр Новосибирска выступил против испытаний ядерного оружия над Сибирью Политика, 15:14
Минобороны сообщило об уничтожении украинского МиГ-29 в районе Днепра Политика, 15:13
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 15:11
Более 20 известных россиян призвали добиться освобождения Варданяна Политика, 15:10
Какие настроения на рынке ценных бумаг прогнозирует индекс Мосбиржи Новая экономика, 15:10
Bursa сообщил об отмене визита Эрдогана в Испанию из-за простуды Политика, 15:07
В Кизилюрте перенесли День города из-за «отсутствия настроения» Общество, 15:02
Из-за сбоя в системе ГИБДД в России усложнилась постановка машин на учет Общество, 15:02
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:02