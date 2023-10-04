Более 20 известных россиян призвали добиться освобождения Варданяна

В открытом письме деятели культуры, ученые и бизнесмены призывают освободить Рубена Варданяна. Среди подписантов обращения Александр Сокуров, Наталия Солженицына, Нюта Федермессер и Александр Волошин

Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российские деятели культуры, науки и образования подписали открытое письмо (есть у РБК) в поддержку бизнесмена и бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, который был задержан азербайджанскими властями при попытке покинуть Нагорный Карабах.

Авторы обращения отмечают, что Варданян всегда выступал против насилия и за равноправный диалог даже в тех случаях, когда вражда кажется непримиримой.

«Мы обращаемся ко всем, в чьих силах добиться освобождения Рубена Варданяна. Призываем дать ему возможность воссоединиться с семьей и вернуться к созидательной работе во благо людей», — говорится в письме.

Всего обращение подписали 22 человека. Среди них бывший руководитель администрации президента, а ныне председатель совета директоров Московской школы управления Александр Волошин, писатели Евгений Водолазкин и Алла Гербер, бизнесмены Михаил Куснирович и Марк Курцер, режиссеры Павел Лунгин и Александр Сокуров, Наталия Солженицына, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, хореограф Борис Эйфман, бывший директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина Лошак, декан экономфака МГУ Александр Аузан и другие.

Варданян был задержан азербайджанскими спецслужбами 27 сентября при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению вместе с многочисленными беженцами. В Баку его обвиняют в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, а также в незаконном пересечении границы.

Варданян — один из основателей Московской школы управления «Сколково», бывший руководитель инвестиционной компании «Тройка диалог». В сентябре 2022 года он объявил об отказе от российского гражданства и уехал в Нагорный Карабах, где возглавил правительство непризнанной республики. В феврале 2023 года он был отправлен в отставку, однако остался в Степанакерте.

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Помимо Варданяна азербайджанскими спецслужбами были задержаны и другие деятели Нагорно-Карабахской республики. Среди них бывшие президенты Аркадий Гукасян и Бако Саакян, бывший спикер парламента Давид Ишханян, бывший заместитель командующего Армией обороны Карабаха Давид Манукян.