В конгрессе США предложили новый механизм одобрения финансирования Киева

Спикер палаты представителей предложил представить отдельные законопроекты по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню — раньше это все было в одном документе. США более полугода не могут согласовать выделение этих средств

Майк Джонсон (Фото: Leah Millis / Reuters)

Спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон сообщил о планах представить отдельные законопроекты по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню, сообщают Politico и Hill.

Об этом Джонсон рассказал на закрытой встрече законодателей-республиканцев. Планируется еще один законопроект по вопросу нацбезопасности США — он будет включать запрет соцсети TikTok в США, инициативу по использованию конфискованных российских активов в пользу Украины, предложение по ленд-лизу для военной помощи.

«Мы обсуждаем, будут ли они объединены в один пакет, который будет направлен в сенат, или это будут индивидуальные меры. Я лично предпочитаю делать это индивидуально», — сказал Джонсон.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 15 апреля заявил, что администрация США выступит против отдельного законопроекта, в котором будет идти речь только о помощи Израилю, без Тайваня и Украины, передает Politico.

Джонсон говорил, что в законопроекте относительно Украины, согласно предложениям экс-президента Дональда Трампа, может идти речь о том, что она получит помощь в кредит вместо грантов или что для оплаты этой помощи могут быть использованы российские активы. Президент Украины Владимир Зеленский допускал, что Киев согласится на помощь от Вашингтона в кредит.

Сенат предлагал свой вариант финансирования помощи названным странам. В феврале в верхней палате конгресса одобрили объединенный пакет на $95 млрд, из которых $60 млрд полагались Украине, $14 млрд — Израилю, около $5 млрд — партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе и т. д. Джонсон сказал, что заблокирует его.

Россия осуждает западные военные поставки Киеву. Президент Владимир Путин отмечал, что система обороны Украины не может существовать без «внешней подпитки».