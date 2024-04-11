Минобороны объяснило массированный удар по энергообъектам Украины

Минобороны сообщило об ответном массированном ударе по энергообъектам Украины

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины минувшей ночью был нанесен в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики, сообщило Министерство обороны.

Ведомство заявило, что в результате ударов по объектам на Украине была нарушена работа предприятий военной промышленности, сорвана переброска резервов и затруднено снабжение ВСУ топливом.

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