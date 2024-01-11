США прекратили поставки оружия Украине
Кирби: США остановили поставки оружия Украине после прекращения финансирования
США прекратили поставку оружия и военной техники Украине в связи с исчерпанием средств от конгресса на эти цели, сообщил на брифинге координатор Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби. Трансляция шла на YouTube.
«Помощь, которую мы оказывали, в настоящее время приостановлена», — сказал Кирби.
В конце декабря 2023 года США выделили Украине последний пакет помощи на $250 млн. Продолжение финансирования на 2024 год пока не прошло согласование в конгрессе. Президент Джо Байден предлагает выделить на эти цели $61 млрд, но республиканцы требуют больше финансирования на охрану собственных границ. Поддержка Украины в дальнейшем не будет достигать уровня 2022-2023 годов, предупреждал Госдепартамент.
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