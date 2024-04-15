Минэнерго Украины заявило об огромных потерях генерирующих мощностей

Герман Галущенко (Фото: Pavlo_bagmut / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина потеряла огромное количество генерирующих мощностей в результате российских ударов по энергетическим объектам страны, заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко на неформальной встрече министров энергетики Евросоюза в Брюсселе.

«По нашим приблизительным подсчетам, мы потеряли до семи гигаватт электроэнергии в наших системах. Это довольно большое количество генерирующих мощностей», — сказал Галущенко, видео его выступления перед журналистами опубликовала пресс-служба Европейского совета.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

С марта украинские власти и российское Минобороны неоднократно сообщали об ударах по объектам энергетики Украины. Галущенко отмечал, что ночью и утром 22 марта страна подверглась самой масштабной атаке на энергетические объекты за последнее время.

Тогда серьезные повреждения получила вторая гидроэлектростанция на ДнепроГЭС. Также повреждены были, как сообщали в украинском Минэнерго объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в нескольких областях.

В конце марта энергогенерирующая компания «Центрэнерго» сообщила, что Змиевская тепловая электростанция (ТЭС) в Харьковской области была полностью разрушена в результате ракетного удара. По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, также были выведены из строя из-за существенных повреждений Бурштынская и Ладыжинская ТЭС в Ивано-Франковской и Винницкой областях.

11 апреля ДТЭК сообщила о значительных повреждениях двух ТЭС. «Центрэнерго» уточнило, что разрушена была Трипольская ТЭС в Киевской области. Компания потеряла 100% генерации. ДТЭК ранее сообщало о потере около 80% своих генерирующих мощностей.