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Военная операция на Украине ,  
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В Киевской области уничтожена Трипольская ТЭС

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Киевской области разрушена Трипольская ТЭС, сообщил «Интерфакс-Украина» председатель набсовета компании «Центрэнерго» Андрей Гота. На ТЭС после взрыва возник пожар в турбинном цехе.

Гота сказал, что все сотрудники ТЭС живы.

«Центрэнерго» потеряло 100% генерации, говорится в сообщении агентства.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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