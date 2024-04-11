В Киевской области уничтожена Трипольская ТЭС
В Киевской области разрушена Трипольская ТЭС, сообщил «Интерфакс-Украина» председатель набсовета компании «Центрэнерго» Андрей Гота. На ТЭС после взрыва возник пожар в турбинном цехе.
Гота сказал, что все сотрудники ТЭС живы.
«Центрэнерго» потеряло 100% генерации, говорится в сообщении агентства.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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