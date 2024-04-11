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Военная операция на Украине ,  
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На Украине сообщили о повреждении двух ТЭС и двух подземных хранилищ газа

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Военная операция на Украине
В результате ночной атаки повреждения получили энергетические объекты в четырех регионах Украины. В частности, были повреждены две ТЭС и два ПГХ. Минобороны России о нанесении ударов в ночь на 11 апреля пока не сообщало
Трипольская тепловая электрическая станция в Киевской области
Трипольская тепловая электрическая станция в Киевской области (Фото: Dmitri Tovstonog / Wikipedia)

Электроподстанции и объекты генерации в четырех регионах Украины были повреждены в результате ночных атак, сообщил национальный сетевой оператор «Укрэнерго».

В частности, повреждения получили объекты в Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской, а также в Запорожской областях (Киев контролирует часть региона, включенного в состав России в 2022 году). В Харькове и Харьковской области без электроснабжения остались около 200 тыс. абонентов, сообщил замглавы офиса президента Украины Алексей Кулеба.

Одна из крупнейших энергетических компаний Украины ДТЭК уточнила, что серьезные повреждения получили две ТЭС. «Страна.ua» отмечает, что горит Трипольская ТЭС в Киевской области — одна из крупнейших электростанций в стране. Всего, по данным ДТЭК, с начала спецоперации объекты компании были атакованы почти 170 раз.

Также о повреждении двух подземных хранилищ газа (ПГХ) во Львовской области сообщил «Нафтогаз». В компании уточнили, что в результате атак никто не пострадал, ПГХ продолжают работать.

В Киеве и Харькове прозвучали взрывы
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Фото:Anastasia Vlasova / Getty Images

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко ранее говорил, что целью атак на энергетические объекты является стремление «уничтожить их полностью, потому что восстановить электростанции в короткие сроки невозможно». Группа потеряла около 80% своих генерирующих мощностей, пять ТЭС были вынуждены приостановить работу, отмечал он 3 апреля.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. О нанесении ударов в ночь на 11 апреля военное ведомство пока не отчитывалось. Однако о взрывах этой ночью сообщали власти Киевской, Харьковской, Одесской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской и Хмельницкой областей.

На Украине сообщили о повреждении двух ТЭС и двух подземных хранилищ газа
На Украине сообщили о повреждении двух ТЭС и двух подземных хранилищ газа

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине ТЭС взрывы ПГХ Киевская область Львовская область
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