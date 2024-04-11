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Военная операция на Украине ,  
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В Сумах вслед за Харьковом сообщили об ударе по городской ТЭЦ

Областная администрация сообщила об ударе по ТЭЦ в Сумах
Сюжет
Военная операция на Украине
Последствия удара по Сумской ТЭЦ уточняются. Утром повреждения получила ТЭЦ в Харькове, также сообщалось о разрушении самой мощной ТЭС в Киевской области
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Сумах во второй половине дня был нанесен удар по критической инфраструктуре — местной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщается в телеграм-канале областной администрации.

«Предварительно, люди не пострадали. Последствия удара уточняются», — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. В ведомстве заявили, что была нарушена работа предприятий военной промышленности, сорвана переброска резервов и затруднено снабжение ВСУ топливом.

В результате атаки утром была повреждена ТЭЦ в Харькове, ранее заявил мэр города Игорь Терехов. Кроме того, в городе была разрушена трансформаторная подстанция. На этом фоне в Харькове прекращал работу метрополитен.

Мэр Харькова сообщил о повреждении ТЭЦ
Политика
Фото:Марина Круглякова / ТАСС

Также сообщалось, что в Киевской области разрушена Трипольская ТЭС — самая мощная в регионе. В компании «Центрэнерго» сообщили, что на электростанции после взрыва возник пожар в турбинном цехе. «Центрэнерго» потеряло 100% генерации, сообщал «Интерфакс-Украина».

«Укрэнерго» указывало, что в ходе ночной атаки 11 апреля также были повреждены объекты в Одесской, Львовской и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Президент страны Владимир Зеленский отмечал, что подобные удары «причиняют огромную боль населению и городам».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сумская область ТЭЦ Украина Военная операция на Украине
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