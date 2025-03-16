Песков назвал «флюгерообразным поведением» отношение ЕС к перемирию

Перемена позиции некоторых европейских лидеров относительно перемирия на Украине — это проявление «флюгерообразного поведения», заявил Песков. О поддержке перемирия, в частности, заявили фон дер Ляйен, Каллас, Макрон и Стармер

Дмитрий Песков (Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press)

Изменение риторики европейских лидеров относительно перспектив перемирия на Украине — это проявление «флюгерообразного поведения» этих политиков. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

Журналист попросил Пескова прокомментировать заявления некоторых европейских политиков о том, что они приветствуют мирные инициативы и возможное прекращение огня.

«В европейских городах — в старой Риге, Таллине очень популярны флюгеры на крышах. И, видимо, с детства, когда люди видят эти флюгеры, наступает определенная мимикрия. Поэтому флюгерообразное поведение это, к сожалению, такая неотъемлемая часть поведения европейского политического истеблишмента», — сказал Песков.

11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры Украины с США. После них Киев заявил о согласии на 30-дневное прекращение огня. Владимир Путин сообщил, что Россия поддерживает идею о перемирии, но есть вопросы к инициативе, в том числе по поводу ситуации в Курской области.

После этого состоялась встреча российского президента со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Президент США Дональд Трамп после этих переговоров заявил, что «есть очень хороший шанс» завершить конфликт, однако отметил необходимость сохранить жизни «тысячи военных ВСУ», попавших в окружение в Курской области. Путин ответил, что если Киев отдаст своим военным приказ сложить оружие, то им гарантируют жизнь и достойное обращение. Накануне Кремль заявил, что срок предложения скоро истечет.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров Украины и США в Джидде заявила, что Брюссель поддерживает возможное прекращение огня.

«Это позитивное событие, которое может стать шагом на пути ко всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины. Теперь мяч на стороне России. ЕС готов сыграть свою полноценную роль вместе со своими партнерами в предстоящих мирных переговорах», — написала она в X. Ранее глава ЕК выступала против любых мирных инициатив, которые предусматривают равноправный диалог между Россией и Украиной.

Предложение о 30-дневном прекращении огня также поддержала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, бывший премьер Эстонии Кая Каллас. Такую же точку зрения выразили британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон. Все трое заявили 11 марта в X, что «мяч [находится] на стороне России».