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Военная операция на Украине ,  
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Кремль заявил, что предложение Путина ВСУ сложить оружие скоро истечет

Песков: предложение к ВСУ сложить оружие в Курской области скоро истечет
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинская группировка войск в Курской области оказалась в окружение, шансов выйти на территорию Украины у нее нет. Путин предложил ВСУ сдаться

Предложение российского президента Владимира Путина к группировке украинских войск в Курской области сложить оружие в обмен на сохранение жизней пока действует, но вскоре срок истечет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока действует, — ответил он на соответствующий вопрос. Однако время у ВСУ «сокращается, как шагреневая кожа», добавил пресс-секретарь.

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Накануне президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить попавших в окружение в Курской области бойцов ВСУ. По его словам, «тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками и находятся в очень плохом и уязвимом положении».

Путин ответил тем же вечером, что украинским военным в регионе будет гарантирована жизнь, если они сложат оружие.

«В случае сложения оружия и сдачи в плен украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации», — сказал он.

12 марта начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил Путину об окружении группировки ВСУ в Курской области и сдаче в плен нескольких сотен солдат. Это произошло во время посещения главой государства пункта управления действующими в регионе подразделениями российской армии. Глава государства заявил, что к украинцам нужно «относиться как к террористам в соответствии с законами» России.

На следующий день Путин отметил, что если «в ближайшие дни произойдет физическое блокирование» украинских военных в Курской области, то у них «будет только два выхода — сдаться в плен или погибнуть». Глава государства указал, что силы ВСУ изолированы, управление войсками утрачено, их выход на территорию Украины невозможен.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

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