Трамп оценил реакцию России на предложение о прекращении огня

Трамп: США получили от России хороший ответ на предложение о прекращении огня

Президент рассказал о «хороших» контактах с Россией и Украиной. «Мы получили несколько очень хороших ответов», — утверждает он. При этом Трамп признал, что обсуждения по поводу перемирия идут «тяжело»

США и Россия сегодня провели «очень хорошие» телефонные разговоры, заявил американский президент Дональд Трамп.

Контакты с Украиной Трамп тоже назвал хорошими. Киев согласился на перемирие, если в Вашингтоне добьются такого же шага со стороны Москвы.

«Мы хотим добиться прекращения огня. Теперь от России. У нас были очень хорошие разговоры по этому поводу, мы получили несколько очень хороших ответов», — сказал он.

Он отметил, что обсуждения по поводу 30-дневного перемирия, предложенного на переговорах США и Украины в Джидде, идут «тяжело». Однако Трамп убежден, что все «получается».

Говоря о начале конфликта, Трамп заявил, что не следует «задираться к тому, кто намного крупнее тебя».

После встречи с США в Джидде Украина 11 марта сообщила о согласии на 30-дневное прекращение огня. Владимир Путин 13 марта заявил, что Россия поддерживает идею о перемирии, но есть вопросы к инициативе, в том числе по поводу ситуации в Курской области. Трамп назвал заявление коллеги многообещающим, но «не полным».

Украинский президент Владимир Зеленский назвал слова Путина «очень предсказуемыми» и «манипулятивными». По его мнению, Россия «фактически готовит отказ».

Вечером 13 марта Путин встретился со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Трамп после встречи заявил, что «есть очень хороший шанс» завершить конфликт. Однако, по его словам, в окружение в Курской области попали «тысячи военных ВСУ» и необходимо не допустить «резни». Глава Белого дома сообщил, что «настоятельно просил» коллегу «сохранить им жизнь». Путин ответил, что если Киев отдаст своим военным приказ сложить оружие, то им гарантируют жизнь и достойное обращение.