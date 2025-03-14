Путин ответил на призыв Трампа пощадить бойцов ВСУ в Курской области
Украинским военным в Курской области, будет гарантирована жизнь, если они сложат оружие, заявил президент Владимир Путин. Ранее американский президент Дональд Трамп попросил российского коллегу пощадить попавших в окружение бойцов ВСУ.
«В случае сложения оружия и сдачи в плен украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации», — заявил Путин.
По его словам, Киев должен отдать бойцам ВСУ приказ сложить оружие.
Трамп несколько часов назад заявил, что «тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками и находятся в очень плохом и уязвимом положении».
12 марта начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил Путину об окружении группировки ВСУ в Курской области и сдаче в плен нескольких сотен солдат. Это произошло во время посещения главой государства пункта управления действующими в регионе подразделениями российской армии.
На следующий день Путин отметил, что если «в ближайшие дни произойдет физическое блокирование» украинских военных в Курской области, то у них «будет только два выхода — сдаться в плен или погибнуть». Глава государства указал, что силы ВСУ изолированы, управление войсками утрачено, их выход на территорию Украины невозможен.
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