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Военная операция на Украине ,  
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Киев после встречи с США выразил готовность к прекращению огня на 30 дней

Сюжет
Военная операция на Украине
Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Украина принимает предложение США прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления, если на такой же шаг согласится Россия, сообщил Киев.

«Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному введению временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и одновременном выполнении Российской Федерацией», — написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров.

Reuters публикует то же совместное заявление США и Украины по итогам переговоров.

FT сообщила о готовящемся заявлении Украины и США по итогам переговоров
Политика
Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бин Фархана, советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мосада бин Мохаммада Аль-Айбана, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи в Джидде, Саудовская Аравия

По его словам, США отменят паузу в предоставлении разведданных и возобновят военную помощь Украине.

Делегации также обсудили гуманитарные усилия в рамках мирного процесса, включая обмен пленными и возвращение украинских детей. «Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, обеспечивающего долгосрочную безопасность Украины», — сообщил Ермак.

По его словам, американская сторона обязалась обсудить конкретные предложения с Россией. Украинская сторона, в свою очередь, настаивает на участии в мирном процессе европейских партнеров.

Материал дополняется

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