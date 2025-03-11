Киев после встречи с США выразил готовность к прекращению огня на 30 дней

Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира

Фото: Reuters

Украина принимает предложение США прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления, если на такой же шаг согласится Россия, сообщил Киев.

«Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному введению временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и одновременном выполнении Российской Федерацией», — написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров.

Reuters публикует то же совместное заявление США и Украины по итогам переговоров.

По его словам, США отменят паузу в предоставлении разведданных и возобновят военную помощь Украине.

Делегации также обсудили гуманитарные усилия в рамках мирного процесса, включая обмен пленными и возвращение украинских детей. «Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, обеспечивающего долгосрочную безопасность Украины», — сообщил Ермак.

По его словам, американская сторона обязалась обсудить конкретные предложения с Россией. Украинская сторона, в свою очередь, настаивает на участии в мирном процессе европейских партнеров.

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