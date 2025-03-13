Путин перечислил вопросы к предложению о перемирии с Украиной

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Предложение о перемирии на Украине неизбежно вызывает ряд вопросов, заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко.

В числе тем, которые нужно обсудить, он упомянул ситуацию с ВСУ в Курской области. В условиях российского наступления, отметил Путин, «для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток». Россия поддерживает идею о прекращении огня, однако нужно решить, что делать с остающимися в регионе украинскими войсками, считает президент.

Кроме того, отметил глава государства, неясно, кто конкретно с противоположной стороны будет отдавать приказы о прекращении огня. «Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий [в случае установления перемирия между Россией и Украиной]? И какова цена этим приказам?», — задался он вопросом.

Путин заключил, что сама по себе идея правильная, и Россия ее, безусловно поддерживает, но есть «вопросы, которые нам надо обсудить». По словам Путина, он обсудит их с президентом США Дональдом Трампом.

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