 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин перечислил вопросы к предложению о перемирии с Украиной

Путин перечислил вопросы к предложению о перемирии с Украиной
Video

Предложение о перемирии на Украине неизбежно вызывает ряд вопросов, заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко.

В числе тем, которые нужно обсудить, он упомянул ситуацию с ВСУ в Курской области. В условиях российского наступления, отметил Путин, «для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток». Россия поддерживает идею о прекращении огня, однако нужно решить, что делать с остающимися в регионе украинскими войсками, считает президент.

Кроме того, отметил глава государства, неясно, кто конкретно с противоположной стороны будет отдавать приказы о прекращении огня. «Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий [в случае установления перемирия между Россией и Украиной]? И какова цена этим приказам?», — задался он вопросом.

Путин заключил, что сама по себе идея правильная, и Россия ее, безусловно поддерживает, но есть «вопросы, которые нам надо обсудить». По словам Путина, он обсудит их с президентом США Дональдом Трампом.

Материал дополняется.

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Путин назвал условие прекращения боевых действий

Путин заявил, что у ВСУ в Курской области есть только два выхода

Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео

Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта

Что сказал Путин о готовности к перемирию

Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов

Экспорт дизеля в Африку упал вдвое

Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео

Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин перемирие Украина
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин заявил, что Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной
Политика
Лукашенко заявил о «больших козырях» у России в переговорах по Украине
Политика
Кремль назвал возможные сроки высказываний Путина по перемирию на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28) Инвестиции, 18:19 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0) Инвестиции, 18:19
Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоровПолитика, 19:25
Глава Минфина США Бессент пригрозил России максимальными санкциямиПолитика, 19:24
Российский рынок акций подскочил после слов Путина о прекращении огняИнвестиции, 19:24
Путин назвал условия для возобновления поставок российского газа в ЕвропуПолитика, 19:23
Путин поставил переговоры о мире в зависимость от «ситуации на земле»Политика, 19:21
ВС пояснил, когда мораторий на штрафы за задержку сдачи жилья неприменимНедвижимость, 19:20
Лукашенко призвал верить фактам, а не надеяться на «что-то великое»Политика, 19:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Художница Евгения Буравлева — о ценности мгновения и детствеСтиль, 19:18
УЕФА обсудит пересмотр правил пенальти после матча «Атлетико» — «Реал»Спорт, 19:12
Поселок «Маслово Forest Club» стал обладателем премии «Топ ЖК — 2025»Пресс-релиз, 19:10
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 19:04
«Топ ЖК — 2025» признало проект «Событие» лучшей новостройкой РоссииПресс-релиз, 19:03
Путин перечислил вопросы к предложению о перемирии с УкраинойПолитика, 19:01
WSJ сообщила о переговорах семьи Трампа по покупке доли Binance в СШАКрипто, 18:55