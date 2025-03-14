Трамп заявил о «хороших и продуктивных» переговорах с Путиным

Трамп после переговоров спецпосланника Уиткоффа с Путиным заявил, что есть хороший шанс на завершение конфликта на Украине. Но в Курской области сейчас окружены «тысячи военных ВСУ» и необходимо не допустить «резни», написал он

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа были «очень хорошими и продуктивными», написал американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровопролитная война может наконец закончиться, однако в этот самый момент тысячи украинских военных полностью окружены российскими военными и находятся в крайне тяжелом и уязвимом положении», — заявил Трамп.

По словам президента США, он «настоятельно просил» Путина «сохранить им жизнь». «Это может быть ужасная резня, какой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Господь!!!» — добавил Трамп.

Путин и Уиткофф провели переговоры поздно вечером накануне, 13 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Спецпосланник президента США прибыл в Москву после того, как американская и украинская делегации провели переговоры в Саудовской Аравии. Уиткофф предоставил «дополнительную информацию» российской стороне, а Путин передал через него «дополнительные сигналы» для Трампа, сказал Песков.

После встречи с американцами в Джидде украинская делегация сообщила о согласии прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления. Путин заявил, что поддерживает идею о перемирии, но оно должно привести к долгосрочному миру и устранить первопричины конфликта. По его словам, необходимо совместно обсудить ряд важных вопросов, среди которых: какова будет судьба украинских военных в Курской области, кто будет ответственен за контроль обстановки на линии соприкосновения и не использует ли Украина 30 суток перемирия для наращивания военного потенциала. Трамп назвал заявление Путина многообещающим, но «не полным».