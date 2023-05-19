Фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины

Фон дер Ляйен на саммите G7 высказалась в поддержку «мирной формулы», предложенной Зеленским. В Кремле подчеркивали, что никакого мирного плана, не учитывающего вхождение новых территорий в состав России, быть не может

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Любые мирные инициативы, которые предусматривают равноправный диалог между Россией и Украиной, должны быть отклонены, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии.

«Украинцы больше всего хотят мира — но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — сказала фон дер Ляйен.

Она также высказалась в поддержку «мирной формулы», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

Саммит G7 (объединяет Великобританию, США, Германию, Францию, Италию, Канаду и Японию) проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая. Источники Bloomberg и Kyodo сообщили, что мероприятие может посетить и Зеленский. По словам собеседника The Financial Times, президент намерен предложить участникам провести саммит мира по Украине.

Целью этого возможного саммита, участие России в котором не предусмотрено, станет продвижение «формулы мира» — мирной инициативы, которую Зеленский представил осенью прошлого года, пишет издание. Она включает десять пунктов, среди которых вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины.

Российские власти инициативу Зеленского называли неадекватной сложившимся обстоятельствам. «Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России новых четырех регионов», — подчеркивали в Кремле.