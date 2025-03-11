ЕС поддержал предложение перемирия на Украине

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Dwi Anoraganingrum / imago-images.de / Global Look Press)

Евросоюз поддерживает итоги переговоров делегаций США и Украины в Джидде, включая предложение прекращения огня и решение Вашингтона возобновить военную помощь и предоставление разведданных Киеву, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это позитивное событие, которое может стать шагом на пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины. Теперь мяч на стороне России. ЕС готов сыграть свою полноценную роль вместе со своими партнерами в предстоящих мирных переговорах», — написала она в X.

Согласно совместному заявлению Вашингтона и Киева по итогам встречи, Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня при условии, что Россия также пойдет на этот шаг. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, участвовавший в переговорах, заявил, что намерен обсудить это с представителями Москвы в ближайшее время.

Также в заявлении сказано, что США немедленно снимают с паузы военную помощь и обмен разведданными. Поставки оружия и предоставление развединформации прекратились спустя несколько дней после перепалки президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Вашингтон продолжает делиться с Киевом только разведданными, необходимыми для обороны.

Условием для снятия ограничения в США называли демонстрацию Украиной готовности к мирному урегулированию.