Путин принял Дегтярева спустя семь месяцев после назначения

Президент и врио губернатора Хабаровского края провели встречу, на которой последний доложил о проделанной работе, в том числе о решении проблемы обманутых дольщиков, соцвыплатах и транспортном налоге

Владимир Путин и Михаил Дегтярев во время встречи в Кремле (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин провел первую очную встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым с момента его назначения. Стенограмма совещания размещена на сайте Кремля.

Глава региона отчитался о проделанной за полгода работе. Он рассказал, что в крае своевременно начали отопительный сезон, на месяц раньше завершили завоз на северные территории основных жизненно важных товаров (северный завоз), выполняются все социальные обязательства государства, в том числе выплаты на детей, введенные весной 2020 года.

«Мы со своей стороны приняли бюджет в ноябре. И впервые за восемь лет проиндексировали краевые выплаты, — рассказал врио губернатора. — Это было удивительно, за восемь лет они не индексировались. Мы нашли резервы и снизили транспортный налог. Это очень болезненная была тема, люди обращались, относились к этому с тревогой и даже с некоторой завистью, и некоторые автомобилисты перерегистрировались в Приморье, потому что там ниже налог. Мы выровняли с приморцами налог».

Дегтярев также рассказал Путину о планах по решению проблемы обманутых дольщиков: в 2021 и 2022 году, по его словам, в регионе обеспечат жильем или выплатами по тысяче семей в год.