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Путин принял Дегтярева спустя семь месяцев после назначения

Президент и врио губернатора Хабаровского края провели встречу, на которой последний доложил о проделанной работе, в том числе о решении проблемы обманутых дольщиков, соцвыплатах и транспортном налоге
Владимир Путин и Михаил Дегтярев во время встречи в Кремле
Владимир Путин и Михаил Дегтярев во время встречи в Кремле (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин провел первую очную встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым с момента его назначения. Стенограмма совещания размещена на сайте Кремля.

Глава региона отчитался о проделанной за полгода работе. Он рассказал, что в крае своевременно начали отопительный сезон, на месяц раньше завершили завоз на северные территории основных жизненно важных товаров (северный завоз), выполняются все социальные обязательства государства, в том числе выплаты на детей, введенные весной 2020 года.

«Мы со своей стороны приняли бюджет в ноябре. И впервые за восемь лет проиндексировали краевые выплаты, — рассказал врио губернатора. — Это было удивительно, за восемь лет они не индексировались. Мы нашли резервы и снизили транспортный налог. Это очень болезненная была тема, люди обращались, относились к этому с тревогой и даже с некоторой завистью, и некоторые автомобилисты перерегистрировались в Приморье, потому что там ниже налог. Мы выровняли с приморцами налог».

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Михаил Дегтярев

Дегтярев также рассказал Путину о планах по решению проблемы обманутых дольщиков: в 2021 и 2022 году, по его словам, в регионе обеспечат жильем или выплатами по тысяче семей в год.

Помимо этого глава края попросил включить Амур в нацпроект «Экология», пояснив, что он является «кормильцем для миллионов людей», но испытывает экологические проблемы. При этом Дегтярев подчеркнул, что источники загрязнения реки есть и в Китае, и предложил сделать проект трансграничным.

«Я смотрю, вы в целом по основным направлениям работы уже достаточно хорошо погрузились в эти вопросы и проблемы, держите руку на пульсе», — прокомментировал отчет Дегтярева президент.

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Путин назначил Дегтярева врио губернатора 20 июля 2020 года, после ареста его предшественника Сергея Фургала. Последнего обвиняют в организации убийства бизнесменов в начале 2000-х.

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Первую встречу по видеосвязи президент и новый глава края провели 20 июля. В конце того же месяца Дегтярев сообщил, что «будет проситься» на прием к президенту в 20-х числах августа. «Как вы помните, с Владимиром Владимировичем договорились, через месяц буду записываться к нему на прием, чтобы доложить об обстановке в крае, подвести некоторые промежуточные итоги после аудита состояния дел. Выскажу свои предложения по развитию Хабаровского края», — сказал он тогда.

Однако 20 августа в Кремле сообщили, что «в обозримой перспективе» в графике президента встречи с врио губернатора Хабаровского края нет. «Я думаю, что как только будет наработан больший массив данных у исполняющего обязанности, такая встреча вполне может состояться», — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Назначение Дегтярева и первые месяцы в должности прошли на фоне протестов в Хабаровском крае. Граждане выходили на митинги в поддержку Фургала, требуя проводить процесс над ним в регионе (после задержания бывшего губернатора доставили в Москву), а также сделать его прозрачным и открытым.

Автор
Мария Лисицына
Владимир Путин Михаил Дегтярев Хабаровский край
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