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В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров по доверию среди губернаторов

Итоги выполнения KPI для регионов подвели в Кремле на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике. В числе аутсайдеров по уровню доверия губернаторам — Владимирская область, Хакасия и Хабаровский край, выяснил РБК
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Лидеры и аутсайдеры

Внутриполитический блок Кремля провел очередной семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, который проходил в Подмосковье с 19 по 23 января. Кремлевские чиновники подвели итоги выполнения KPI (ключевых показателей эффективности) за 2020 год для внутриполитических блоков региональных администраций и самого внутриполитического блока Кремля. Об этом РБК рассказали три участника семинара.

Каждый вице-губернатор получил данные по выполнению KPI в своем регионе, но помимо этого им на экране продемонстрировали пятерку лидеров и аутсайдеров по уровню доверия главе региона и президенту.

В список лидеров по уровню доверия главе региона, по словам двух участников семинара, вошли Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Регионы возглавляют, соответственно, Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов.

В списке аутсайдеров по уровню доверия губернаторам — Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область.

Хакасией руководит коммунист Валентин Коновалов, избравшийся во втором туре выборов в 2018 году. Во главе Владимирской области — представитель ЛДПР Владимир Сипягин, также победивший во втором туре выборов в 2018 году действующего губернатора Светлану Орлову. Врио губернатора Хабаровского края в настоящее время — представитель ЛДПР Михаил Дегтярев, он был назначен на этот пост после ареста предыдущего главы региона Сергея Фургала, который тоже является членом ЛДПР. Арест Фургала стал причиной длительных масштабных протестов в Хабаровске. Дегтяреву предстоит избираться в единый день голосования в сентябре 2021 года.

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Кемеровскую область возглавляет Сергей Цивилев, в 2018 году ставший врио губернатора после ухода в отставку Амана Тулеева и в этом же году избравшийся на первый срок. Губернатор Красноярского края — Александр Усс, долгие годы занимавший пост спикера регионального заксобрания. Главой региона он стал в 2018 году после ухода в отставку своего предшественника Виктора Толоконского.

В числе регионов–лидеров по уровню доверия президенту, по словам двух участников семинара, были названы Чечня, Крым и Севастополь. В числе аутсайдеров — Хабаровский и Красноярский края, а также Санкт-Петербург.

Общая для внутриполитического блока Кремля и внутриполитических блоков региональных администраций система KPI была введена в начале 2019 года. В частности, введены KPI по уровню доверия власти — президенту и губернатору, отдельно существует KPI по выборам.

В первый раз итоги выполнения KPI подводились на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике в ноябре 2019 года. На нынешнем семинаре, который должен был состояться в конце 2020 года, но из-за коронавируса был перенесен на январь 2021-го, их подвели во второй раз.

Предвыборные задачи

В четверг, 21 января, перед вице-губернаторами по внутренней политике выступил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, обозначивший показатели для «Единой России» на выборах в Госдуму в сентябре — получение не менее 45% голосов по спискам при явке не менее 45%, сообщал РБК.

Нынешний состав Госдумы в целом устраивает, говорил Кириенко, подчеркивая, что представители партий парламентской оппозиции в большинстве своем патриотичны, и, несмотря на имеющиеся разногласия и конфликты, как правило, работают на благо России. Действующие депутаты Госдумы, достойно показавшие себя и пользующиеся доверием избирателей, гарантированно будут поддержаны на выборах, также сказал чиновник Кремля. Там, где есть сомнения в поддержке, по словам Кириенко, «надо не по кабинетам ходить», а идти к людям, реально решать их проблемы, помогать, заботиться и защищать.

Кремлевские чиновники не ставили задач по получению единороссами конституционного (более 300 голосов) или устойчивого (более 225 голосов) большинства, речь шла о победе как таковой, утверждают три участника семинара. О задаче партии получить конституционное большинство — 300+1 голос — говорил на мероприятии секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, неоднократно заявлявший об этом и раньше. По подсчетам источника РБК в партии власти, набрав 45% голосов по спискам, единороссы получат примерно 112-115 мандатов, таким образом, для получения конституционного большинства им нужно будет победить в 190 одномандатных округах из 225.

Начальник кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев на встрече с одномандатниками от «Единой России» в ноябре говорил о минимальной задаче получения устойчивого большинства, отталкиваясь от текущих рейтингов единороссов. Источники в Кремле уточняли, что минимальной планкой может считаться 250 мандатов.

В выступлении Кириенко на семинаре упор был сделан на обеспечение легитимности выборов, рассказывают участники мероприятия. Чиновники Кремля сформулировали, что такое легитимность — во-первых, наличие конкуренции, во-вторых, совпадение результатов кампании с ожиданиями людей, уточняет один из собеседников. «Условно говоря, избиратели поверят в результат «Единой России» в 45% по спискам, но не поверят в 60% (исходя из текущих рейтингов партии в районе 30-31%)», — поясняет источник РБК.

Также было четко сформулировано, что в этот раз при выдвижении кандидатов от партии власти по округам не будет разменов с оппозицией, рассказывает еще один участник семинара. На выборах в Госдуму-2016 единороссы не выставили кандидатов в 18 округах, уступив эти территории парламентской оппозиции в рамках договоренностей Кремля с КПРФ, ЛДПР и «Справедливой Россией». После ухода в Госдуму куратора внутриполитического блока Вячеслава Володина и прихода ему на смену Сергея Кириенко, а также замены секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова на Андрея Турчака, представители нынешнего внутриполитического блока Кремля и руководства партии власти неоднократно говорили РБК, что размен округов был ошибкой. В частности, по их мнению, это позволило избраться губернатором Хабаровского края Фургалу, который сначала победил на думских выборах в расчищенном для него округе и таким образом получил стартовую площадку для губернаторский кампании.

Автор
Наталья Галимова
Сергей Кириенко Андрей Турчак Единая Россия Владимирская область Хакасия Хабаровский край Михаил Дегтярев Александр Усс Рамзан Кадыров
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